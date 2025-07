Fred Bruno mostra novas fotos da festa de aniversário do filho com Bianca Andrade

O apresentador Fred Bruno encantou os seguidores ao postar novas fotos da festa de aniversário de 4 anos de Cris, seu filho com Bianca Andrade

Fred Bruno encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário de seu filho, Cris. O menino, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Bianca Andrade, completou quatro anos no último dia 15 e ganhou uma festa com o tema 'pinguins'.

O evento aconteceu em um buffet em São Paulo, com vários brinquedos para os adultos e as crianças se divertirem. Para a festa, o aniversariante pediu para os papais e convidados irem fantasiados de seus animais preferidos e teve seu pedido atendido: Fred foi de Scooby-Doo e Bianca de gato. Já Cris seguiu o tema da festa e foi de pinguim.

Ao compartilhar as fotos em seu perfil oficial, o ex-BBB e apresentador do Globo Esporte São Paulo falou sobre o evento. "Todo ano é especial demais comemorar o aniversário do Neneco, mas o desse ano foi disparadamente o mais divertido de todos. Ele brincou até as bochechas ficarem vermelhas, e todos os adultos voltaram a ser crianças e brincaram até ficar com dor nas costas no outro dia! Mais um dia inesquecível e cheio de amor de todos os lados do jeitinho que ele merece!", escreveu o jornalista.

Bianca Andrade também postou uma foto da festa de aniversário de Cris e celebrou: "4 anos do Gugudo da mãe dele e do Neneco do pai dele", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Filho de Bianca Andrade ganha café da manhã temático em seu aniversário

Bianca Andrade preparou uma surpresa especial para comemorar o aniversário do filho, Cris. O menino, fruto de seu relacionamento com o jornalista Fred Bruno, completou quatro anos de vida nesta terça-feira, 15.

Para comemorar a data especial, a empresária e influenciadora digital preparou um café da manhã com o tema da animação infantil Toy Story. "Feliz aniversário, meu Gudugo amado! Mamain te ama ao infinito e além!", declarou ela ao mostrar a surpresa. Confira!

Leia também:Filho de Zé Neto e Natália Toscano ganha festa luxuosa em seu aniversário de 8 anos