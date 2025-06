Fotógrafo dos famosos resgata raízes em festival: 'Mais que uma festa'

A poucos dias do Farraiá, Gabriel Farhat, fotógrafo dos famosos, conversa com a CARAS Brasil sobre o sucesso da festa e a expectativa para nova edição

No próximo sábado, 28 de junho, acontece a 4ª edição consecutiva do Farraiá. Idealizado por Gabriel Farhat, conhecido por ser o fotógrafo das estrelas, o evento reúne a gastronomia e as artes em uma noite vibrante que consolida sua marca como grande celebração cultural.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Farhat contou um pouco sobre a criação desse evento, que é considerado um dos maiores do interior do Rio de Janeiro: “A festa surgiu de uma necessidade artística de criar, eu sou um grande apaixonado pela cultura brasileira e nada melhor do que um arraiá pra representar a gente. O Farraiá surgiu dessa necessidade, mas foi criado primeiramente pra comemorar meu aniversário.”

A festa acontece em Campos de Goytacazes no Rio de Janeiro, cidade natal do fotógrafo, e já se tornou tradição na cidade. Para o idealizador de tudo, o evento é uma reflexão da sua essência: “O Farraiá é construção de muita coisa dentro de mim, é explosão, é cultura, é sobre festejar a vida! Celebrar isso em Campos dos Goytacazes, cidade onde nasci, cresci e vivo até hoje, é a cereja do bolo.”

Para o fotógrafo, a cultura e a economia local são algumas das partes mais importantes do evento. Artistas, influenciadores e empresários de diversos segmentos, como moda, beleza, gastronomia, hotelaria, eventos, mídia, se reúnem na cidade para a grande noite, movimento que impulsiona os negócios e a economia.

“É mais que uma festa,” explica, “é o resgate das nossas raízes, é fortalecer nossa cultura e também movimentar a nossa economia, gerando empregos e negócios.” Na edição de 2024, o Farraiá atingiu a marca de mais de 10 milhões de contas no Instagram, com mais de 5 mil compartilhamentos nas redes sociais.

Jovem empreendedor e apaixonado por inovação, Gabriel Farhat traz uma visão criativa para os negócios e coleciona um portfólio com nomes como Paolla Oliveira, Glória Pires, Ana Furtado, Boninho, Monique Alfradique, Marcelo Serrado, Heloísa Périssé, Yasmin e Luiza Brunet, Malvino Salvador, Murilo Rosa, Cris Vianna, Erika Januza, entre outros.

Quando questionado sobre o futuro do Farraiá e a possibilidade de expansão para outros lugares, o fotógrafo não descartou a opção: “Há sim muito desejo e faz parte sim do nosso planejamento realizar o Farraiá em outros lugares, no Rio, mas nunca deixando de acontecer em Campos, que é minha cidade e que faz muito sentido pra mim. Mas a ideia é essa, ter edições em outros lugares, além de Campos.”

Neste ano de 2025, criou a sua produtora, a Sacada Conteúdo, com foco em estratégia digital, branding e produção visual: “A Sacada Conteúdo partiu de uma necessidade artística minha. É uma empresa que cuida de estratégia digital, de planejamento estratégico para empresas e para personalidades, então, sem dúvidas, não tem como falar de uma coisa e não falar de outra. Até porque, de um modo em geral, na minha carreira, todos os meus negócios se complementam e se entrelaçam,” explica Farhat, que vê a produtora andando de mãos dadas com o Farraiá.

Para o produtor, experiência e conteúdo andam juntos: “A Sacada tá ligada no futuro, nós temos esse olhar lá pra frente, e é pra onde o Farraiá está indo, junto da Sacada, claro!”

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO FOTÓGRAFO GABRIEL FARHAT NAS REDES SOCIAIS: