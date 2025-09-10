CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Fotógrafo de Virginia e Zé Felipe detalha festa de José Leonardo: 'Família continua unida'
Festas / UAU!

Fotógrafo de Virginia e Zé Felipe detalha festa de José Leonardo: 'Família continua unida'

Danilo Gouveia, fotógrafo que registra momentos de Virginia e Zé Felipe há anos, também conta à CARAS Brasil o maior desafio de fotografar o evento

Mariana Arrudas
por Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 12h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia Fonseca, Zé Felipe e o filho caçula, José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram @virginia @danilogouveiaphotoart
Virginia Fonseca, Zé Felipe e o filho caçula, José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram @virginia @danilogouveiaphotoart

Virginia Fonseca (26) e o cantor Zé Felipe (27) vivem um período repleto de festas e momentos em família. Os dois celebraram o primeiro ano do filho caçula, José Leonardo, nesta terça-feira, 9, e compartilharam registros nas redes sociais —o que rapidamente repercutiu entre fãs e internautas.

Separados desde maio, Virginia e Zé Felipe posaram para diversas fotos e curtiram juntos a festa, que teve como tema a vida na fazenda. Para Danilo Gouveia, fotógrafo que acompanha os dois desde o seu casamento, em 2021, o momento reforça o propósito do ex-casal: o bem estar dos filhos.

"Acompanho eles desde o casamento e fiz os três partos. O José Leonardo, em especial, foi um ano incrível e de muitas surpresas para todos, mas a família continua unida em um propósito, que é o bem estar das crianças", diz. "São pais extremamente comprometidos com a felicidade deles, apesar de tudo."

Leia também: Confira as fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula de Virginia e Zé Felipe

Como fotógrafo de eventos, Gouveia explica que está sempre disponível a entregar o que é necessário e pedido pelos clientes, porém, que há o processo de entender o tempo das crianças para registrar o melhor momento possível.

Ele ainda diz que, no caso da influenciadora e empresária, a rapidez com que os materiais são entregues é bastante desafiadora. "As festas da Virginia sempre são muito animadas, o desafio é acompanhar e entregar o material em tempo real para ela."

O profissional ainda afirma que tem sido gratificante acompanhá-los em momentos marcantes ao longo dos anos. "A família é muito querida e educada, tanto da parte da Virgínia como do Zé Felipe, e sempre muito disponível a fazer o melhor."

BATIZADO E ANIVERSÁRIO DE JOSÉ LEONARDO

Antes de se reunir para celebrar o primeiro ano do caçula, a família de Virginia e Zé Felipe estiveram presentes no batizado de José Leonardo. O evento aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e celebrado pelo Padre Marcos Rogério.

Hebert Gomes, amigo da influenciadora, e Monyque Isabella, irmã do cantor, são os padrinhos do bebê. Depois, todos seguiram para a festa de aniversário, que aconteceu em um salão na mesma cidade. O tema, a vida na fazenda, combina com a decoração do quarto do herdeiro.

No o evento, uma loja de lembrancinhas foi montada, e o bolo, feito pelo confeiteiro Denilson Lima, chamou atenção pelo tamanho e detalhes comestíveis. Em uma entrevista ao site Quem, Lima ainda comentou que Virginia fez uma exigência especial para o bolo.

"Como a Virgínia não come chocolate, criamos um bolo especial de três leites com frutas vermelhas", detalhou o confeiteiro. "Ainda fizemos outro à parte, com recheio de casadinho", acrescentou ele, que garantiu que o bolo não segue nenhuma dieta especial da influenciadora. "Ela come doce, sempre pede: nada fitness."

"Foram duas semanas de trabalho intenso para dar vida a esse bolo de dois metros e meio de altura e 200kg de peso", afirmou o profissional. "A estrutura imponente traz cavalos, vacas e elementos do campo tudo em açúcar, incluindo uma casa e um monumento que traduziram a essência da festa."

Em seu perfil do Instagram, Virginia ainda compartilhou cliques do dia e celebrou o momento especial. "Um pouco de ontem. Batizamos o José e comemoramos um ano de vida dele, foi muito especial e só tenho que agradecer a Deus por tantas bençãos em nossas vidas. Enfim, sou só gratidão por tudo! Viva José Leonardo."

CONFIRA FOTOS DA FESTA DE JOSÉ LEONARDO, FILHO DE VIRGINIA E ZÉ FELIPE:

Mariana Arrudas

Mariana Arrudas é editora de pautas especiais da CARAS e Contigo! no Grupo Perfil. Formada em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), já integrou a equipe de entretenimento da Folha de São Paulo. Apaixonada por música, filmes, viagens e cultura pop, escreve sobre o universo das celebridades.

aniversárioZé FelipeVirginia FonsecaJosé Leonardo
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Aniversário

Vivi Araujo e Guilherme Militão celebram 3 anos do filho - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia

Filho de Viviane Araujo: Veja novas fotos do aniversário de 3 anos de Joaquim

Família!

Virginia aparece com Zé Felipe em vídeo - Reprodução/Instagram

Virginia aparece com Zé Felipe nos bastidores do batizado e festa de José Leonardo

DATA ESPECIAL

Confeiteiro revela exigência de Virginia para bolo de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Confeiteiro revela exigência de Virginia para bolo gigante de José Leonardo: 'Não...'

Batizado

Leonardo com o neto caçula, José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram; @danilogouveiaphotoart

Leonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'

Família

Poliana Rocha e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Gostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula

Irmãos

Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José Leonardo - Reprodução/Instagram

Virginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo

Últimas notícias

Raul GilComo está Raul Gil? Apresentador manda recado após receber alta hospitalar
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporadaOnde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Viih Tube choca com sua nova barrigaNa praia, Viih Tube choca com barriga retinha após cirurgias: 'Gente'
JungkookConheça 3 doramas indicados pelo Jungkook, membro do BTS
Joana Sanz e Daniel AlvesEsposa de Daniel Alves mostra decoração do quarto da primeira filha do casal
Batizado do filho de Virginia Fonseca e Zé FelipeRoupa do caçula de Virginia e Zé Felipe chama atenção no batizado; veja o significado
Camila Queiroz e Klebber ToledoQuando saem os novos episódios de Casamento às Cegas Brasil? Veja calendário da Netflix
Integrantes da banda Backstreet Boys desembarcam no BrasilAstros do Backstreet Boys desembarcam no Brasil
Virginia Fonseca, Zé Felipe e o filho caçula, José LeonardoFotógrafo de Virginia e Zé Felipe detalha festa de José Leonardo: 'Família continua unida'
Camila MouraCamila Moura descobre doença após emagrecimento e médico diz: 'Dolorosos'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade