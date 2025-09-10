Fotógrafo de Virginia e Zé Felipe detalha festa de José Leonardo: 'Família continua unida'

Danilo Gouveia, fotógrafo que registra momentos de Virginia e Zé Felipe há anos, também conta à CARAS Brasil o maior desafio de fotografar o evento

Virginia Fonseca (26) e o cantor Zé Felipe (27) vivem um período repleto de festas e momentos em família. Os dois celebraram o primeiro ano do filho caçula, José Leonardo, nesta terça-feira, 9, e compartilharam registros nas redes sociais —o que rapidamente repercutiu entre fãs e internautas.

Separados desde maio, Virginia e Zé Felipe posaram para diversas fotos e curtiram juntos a festa , que teve como tema a vida na fazenda. Para Danilo Gouveia, fotógrafo que acompanha os dois desde o seu casamento, em 2021, o momento reforça o propósito do ex-casal: o bem estar dos filhos.

"Acompanho eles desde o casamento e fiz os três partos. O José Leonardo, em especial, foi um ano incrível e de muitas surpresas para todos, mas a família continua unida em um propósito, que é o bem estar das crianças", diz. "São pais extremamente comprometidos com a felicidade deles, apesar de tudo."

Como fotógrafo de eventos, Gouveia explica que está sempre disponível a entregar o que é necessário e pedido pelos clientes, porém, que há o processo de entender o tempo das crianças para registrar o melhor momento possível.

Ele ainda diz que, no caso da influenciadora e empresária, a rapidez com que os materiais são entregues é bastante desafiadora. "As festas da Virginia sempre são muito animadas, o desafio é acompanhar e entregar o material em tempo real para ela."

O profissional ainda afirma que tem sido gratificante acompanhá-los em momentos marcantes ao longo dos anos. "A família é muito querida e educada, tanto da parte da Virgínia como do Zé Felipe, e sempre muito disponível a fazer o melhor."

BATIZADO E ANIVERSÁRIO DE JOSÉ LEONARDO

Antes de se reunir para celebrar o primeiro ano do caçula, a família de Virginia e Zé Felipe estiveram presentes no batizado de José Leonardo. O evento aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e celebrado pelo Padre Marcos Rogério.

Hebert Gomes, amigo da influenciadora, e Monyque Isabella, irmã do cantor, são os padrinhos do bebê. Depois, todos seguiram para a festa de aniversário, que aconteceu em um salão na mesma cidade. O tema, a vida na fazenda, combina com a decoração do quarto do herdeiro.

No o evento, uma loja de lembrancinhas foi montada, e o bolo, feito pelo confeiteiro Denilson Lima, chamou atenção pelo tamanho e detalhes comestíveis. Em uma entrevista ao site Quem, Lima ainda comentou que Virginia fez uma exigência especial para o bolo.

"Como a Virgínia não come chocolate, criamos um bolo especial de três leites com frutas vermelhas", detalhou o confeiteiro. "Ainda fizemos outro à parte, com recheio de casadinho", acrescentou ele, que garantiu que o bolo não segue nenhuma dieta especial da influenciadora. "Ela come doce, sempre pede: nada fitness."

"Foram duas semanas de trabalho intenso para dar vida a esse bolo de dois metros e meio de altura e 200kg de peso", afirmou o profissional. "A estrutura imponente traz cavalos, vacas e elementos do campo tudo em açúcar, incluindo uma casa e um monumento que traduziram a essência da festa."

Em seu perfil do Instagram, Virginia ainda compartilhou cliques do dia e celebrou o momento especial. "Um pouco de ontem. Batizamos o José e comemoramos um ano de vida dele, foi muito especial e só tenho que agradecer a Deus por tantas bençãos em nossas vidas. Enfim, sou só gratidão por tudo! Viva José Leonardo."

CONFIRA FOTOS DA FESTA DE JOSÉ LEONARDO, FILHO DE VIRGINIA E ZÉ FELIPE: