Flávia Alessandra mostra a comemoração de seu aniversário: 'Cercada de amor'

Flávia Alessandra usou as redes sociais neste domingo, 8, para mostrar como foi a comemoração de seu aniversário. Ela completou 51 anos neste sábado, 7, e reuniu os familiares e amigos na data especial.

Nos registros postados no feed, a atriz aparece sorridente e dançando ao lado do marido, Otaviano Costa, das duas filhas, Giulia Costa e Olívia, e de seus convidados, entre eles, a atriz Renata Sorrah. A festa, que aconteceu em sua casa, foi decorada com muitas bexigas coloridas, além disso, ela ganhou um bolo todo branco, decorado com flores. "51 voltas ao sol cercada de muito amor", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Flávia também recebeu uma homenagem especial de sua filha mais velha, Giulia, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012). A jovem compartilhou uma sequência de fotos em que aparece com a mãe, incluindo de quando era criança, e escreveu uma bela mensagem.

"Obrigada por me ensinar tudo que sei, meus valores, meu jeito pesado de andar, que passar embaixo de escada da má sorte, gostar de pizza de aliche ficou difícil de acompanhar, dar conta das 1001 coisas que você dá perfeitamente bem. Mãe, te desejo saúde e proteção pra que você ainda viva mais 51 anos (no mínimo) ao meu lado, ouvindo meus segredos, minhas confissões e meus erros, sempre atenta, e sempre com o melhor colo do mundo pra eu chorar e/ou gargalhar. Te amo mais que tudo, F.A!!! Viva você", declarou.

Confira:

Flávia Alessandra fala sobre cirurgia urgente de Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra falou sobre a cirurgia de emergência que Otaviano Costa passou há um ano. Relembrando o dia tenso, em que descobriram que ele tinha um aneurisma da aorta ascendente torácica e que precisou ser operado de peito aberto para solucionar o problema. A famosa então relembrou os cliques deles no hospital e comentou como foi difícil a descoberta.

"Há exatamente um ano, o tempo parou. Foram dias difíceis… de medo, de silêncio, de fé. Em uma consulta de rotina, a descoberta da necessidade de uma cirurgia de peito aberto e uma espera que parecia não ter fim, acompanhada de uma força que a gente nem sabia que tinha… E, naquele momento, o tempo desacelerou. O que era rotina virou reza. O que era plano virou presença. E a vida saiu do modo automático. E foi nessa hora que nos abraçamos com ainda mais força. Choramos juntos. Rimos quando dava (...)", disse ela em um trecho. Veja o relato completo!

