Filho de Zé Vaqueiro ganha festa temática em seu aniversário de 5 anos

O cantor Zé Vaqueiro e Ingra Soares comemoraram o aniversário de cinco anos do filho, Daniel, com uma festa temática luxuosa

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, comemoraram o aniversário de cinco anos do filho, Daniel, com uma festa temática do Sonic.

O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos próximos, foi decorada com muitas bexigas e com os personagens da animação. Além disso, o aniversariante escolheu um macacão para entrar no universo azul dos videogames.

Em seu perfil oficial, Ingra compartilhou com os seguidores várias fotos da festa do herdeiro. "Parabéns do nosso príncipe", escreveu a mulher de Zé Vaqueiro na legenda da publicação, recebendo diversos comentários. "Vida longa a esse príncipe", desejou a cantora Solange Almeida. "Parabéns, Daniel! Que Deus abençoe", escreveu uma seguidora. "Parabéns para esse príncipe lindo. Deus abençoe diariamente", falou outra. "Daniel já tá ficando um rapazinho, que Deus derrame muitas bençãos sobre a sua vida e de todos vocês, família", disse uma fã.

Vale lembrar que além de Daniel, Ingra também é mãe de Nicole, fruto de um relacionamento anterior.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingra Soares (@lngra_)

Esposa de Zé Vaqueiro se emociona ao relembrar morte do filho

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, desabafou sobre seu filho Arthur, que morreu em julho do ano passado aos 11 meses. O pequeno estava internado desde o nascimento devido à Síndrome de Patau, condição que causa uma má-formação congênita. E durante uma visita ao Hospital Infantil Filantrópico, em Fortaleza, Ceará, ela falou sobre o assunto.

"Eu me coloco muito na posição de mãe leoa, porque toda a situação que passei com Arthur eu procurei segurar calada e não falar pras pessoas. Porque a pior coisa do mundo é falar para as pessoas que não querem ouvir ou que não vão dar atenção a esse assunto. Procuro ser restrita nisso, falar na hora cera e com as pessoas certas. E vim aqui porque sabia que eu seria ouvida porque, quando se fala de realidade, só vai conseguir falar e sentir a necessidade das pessoas quando você está no lugar certo", disse ela.

Leia também:Camilla Camargo posta vídeo encantador no aniversário do filho: 'Meu grande amor'