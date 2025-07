Filho de Zé Neto e Natália Toscano ganha festa luxuosa em seu aniversário de 8 anos

A influenciadora digital Natália Toscano mostrou os detalhes da festa de aniversário de José Filho, seu filho com o cantor Zé Neto

NatáliaToscano, mulher do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de seu filho mais velho, José Filho, que completou oito anos.

A comemoração intimista, que contou com a presença de familiares e amigos, aconteceu em São José do Rio Preto nesta quarta-feira, 16, onde eles moram atualmente, e teve como tema a pescaria, uma paixão do menino.

"Como disse o José Filho hoje: melhor aniversário de todos. Tema escolhido por ele, e com certeza se divertiu muito", escreveu a influenciadora digital ao compartilhar alguns registros da celebração.

Depois, ela também postou um vídeo mostrando o aniversariante aproveitando a festa com os amiguinhos. "Uma pescaria cheia de sorrisos, aventuras e muito amor! José Filho celebrou seus 8 anos com uma festa especial, do jeitinho que ele ama, cercado de carinho e momentos inesquecíveis!", disse a famosa.

Além de José Filho, Natália e Zé neto também são pais de Angelina, que completou cinco anos em maio. Na ocasião, a menina ganhou uma festa com o tema 'Barbie'.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

