Filho de Neymar Jr ganha festa com tema que combina direitinho com o pai

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca completou 14 anos de vida e ganhou uma festa de aniversário intimista e com tema especial

Filho mais velho de Neymar Jr, o jovem Davi Lucca comemorou o seu aniversário de 14 anos ao lado da família e dos amigos. Ele ganhou uma festa na mansão do pai em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e escolheu o tema do Santos, que é o time onde seu pai joga.

O local foi decorado em tons de preto e branco e o aniversariante usou uma camisa do time de futebol na hora do Parabéns. Além disso, a festa de Davi teve show do rapper L7nnon.

No dia do aniversário do filho, Neymar Jr fez uma declaração carinhosa para o garoto nas redes sociais. "Davizinho, meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", declarou Neymar.

Festa de aniversário de Davi Lucca - Foto: Reprodução

⏯️ Exclusivo: veja vídeo da festa de Davi Lucca, filho de Neymar



O primogênito do jogador Neymar Jr. completou 14 anos com festa temática do Santos, reunindo familiares e amigos próximos



Leia na coluna de @OliveiraFabia_: https://t.co/9mwP2nckkJ



🎥 Reprodução pic.twitter.com/WyvMo2b9oh — Metrópoles (@Metropoles) August 25, 2025

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Mais homenagens para Davi Lucca

Davi Lucca também recebeu homenagens de outros integrantes da família. A avó Nadine Gonçalvescompartilhou uma foto do neto e o parabenizou. "Parabéns, bebê! Que ao olhar para o horizonte, você sempre veja o amor e o cuidado de Deus na sua vida, que você saiba confiar e acreditar no ouvir dele, que as suas palavras e orações serão sempre ouvidas pelo único que sabe todas as coisas. Que hoje e sempre você seja muito feliz, que saiba o quanto você é amado por todos. Felicidades! Te amo", disse a mãe de Neymar.

O avô Neymar Pai compartilhou em seu perfil um vídeo com momentos que viveu ao lado do neto e declarou: "Eu pisquei e já se passaram 14 anos, hein Davi!! Hoje é seu dia, sempre com uma palavra especial, sempre nos surpreendendo!! Feliz aniversário", escreveu.

A madrasta Bruna Biancardi também falou sobre o aniversário do enteado. "Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente... puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma... você é especial demais! Que Deus e preserve assim e abençoe sempre a sua vida. Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui pra você", finalizou.

Mensagem emocionante de Davi Lucca para o pai

O jogador de futebol Neymar Jr recebeu uma mensagem carinhosa do filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, logo após a derrota do Santos. O time onde o atleta atua jogou contra o Vasco no domingo, 17, e perdeu de 0 a 6 para o clube carioca.

Por meio das redes sociais, Neymar compartilhou o recado enviado pelo primogênito, que fez questão de demonstrar apoio ao pai. O jovem ainda pediu para que o jogador siga em frente de cabeça erguida, ressaltando que sempre estará ao seu lado.

"Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito", iniciou Davi Lucca.

"Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fod*. Te amo do fundo do meu coração", continuou o jovem.

"E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, ao invés, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, VOCE É FOD*. VAI PRA CIMA DELES", concluiu o herdeiro de Neymar Jr.