Filho de Julio Rocha e Karoline Kleine ganha festa luxuosa em seu aniversário

Nas redes sociais, o ator Julio Rocha mostrou as fotos da festa temática de seu filho, Eduardo, que completou cinco anos

Julio Rocha usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para mostrar a festa luxuosa de aniversário de seu filho do meio, Eduardo, fruto de seu relacionamento com Karoline Kleine.

O menino completou cinco anos e ganhou uma festa com o tema espacial. A comemoração contou com uma decoração que remete ao espaço, além disso, o bolo e os doces também foram personalizados. O aniversariante surgiu usando um look de astronauta e posou sorridente ao lado dos amiguinhos, dos pais e dos irmãos, José, de seis anos, e Sarah, de dois.

Ao dividir os registros, Julio homenageou Eduardo. "O Fantástico Duduverso. Um coração que ama tudo que Deus criou: o universo, os bichos, os insetos, as plantas, os dinossauros e até as perguntas difíceis. Você tem a pureza de quem acabou de sair do céu… E a personalidade forte de quem veio com missão!", disse ele no começo do texto.

E completou: "Feliz aniversário, filho! Você é o nosso planeta favorito. Nosso orgulho, nossa esperança, nosso universo favorito. Te amamos daqui até a lua… e de volta!", declarou o ator.

Confira:

Julio Rocha conta como concilia profissão e paternidade

"Meus filhos me lembram que a verdadeira fama é ser chamado de 'papai' no fim do dia". A frase é do ator Julio Rocha que, após se despedir da temporada de A Vida Começa aos 60, já tem novos projetos na manga. Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta como concilia o dia a dia da profissão com a paternidade, e as reflexões que a peça trouxe para sua vida.

Casado com Karoline Kleine, Julio Rocha é pai de José, Eduardo e Sarah. O artista assegura que é na família que encontra forças para encarar desafios na profissão. "É malabarismo com emoção: uma mão segura o roteiro, a outra uma criança, e no meio tem brinquedo no chão e fralda na bolsa [risos]. Mas ali está minha base. E isso me dá um gás que nenhuma premiação no mundo daria", disse ele. Saiba mais!

