Filho de Biah Rodrigues e Sorocaba ganha piquenique temático em seu aniversário

Biah Rodrigues usou as redes sociais nesta segunda-feira, 19, para mostrar os detalhes da comemoração do aniversário do filho mais velho, Theo. O menino, fruto de seu casamento com o cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, completou cinco anos no último sábado, 17.

O casal reuniu os amigos do herdeiro para um piquenique, com direito a muitos brinquedos, pinturas e brincadeiras para divertir os convidados. Além disso, Theo ganhou uma festa com o tema 'Super Mario', decorada com muitas bexigas e objetos que fazem parte do jogo eletrônico.

O evento também contou com um bolo e doces personalizados do personagem principal do game, e as crianças ganharam uma bolsa dos personagens Mario e a Princesa Peach de lembrancinha. "Piquenique, 5 anos do Theozinho. Sorte de bênçãos meu filho!!!", escreveu Biah ao mostrar as fotos do evento.

Depois, a influencer postou um vídeo com mais detalhes da festa e celebrou a vida do herdeiro. "Que alegria celebrar a sua vida filho! Deus te abençoe. Theo", disse ela, que também é mãe de Fernanda, de três, e dos gêmeos, Angelina e Zion, de 10 meses. Recentemente, a influencer mostrou um momento de carinho entre os caçulas. "Aham, foi um beijo", se derreteu ela, ao mostrar a foto.

Mulher do cantor Sorocaba reage aos rumores de nova gravidez

Recentemente, Biah Rodrigues decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories e respondeu uma seguidora que questionou se ela está grávida novamente. A influenciadora digital é mãe de Theo, Fernanda e dos gêmeos, Angelina e Zion, frutos de seu casamento com o cantor Sorocaba.

"Você está grávida? Estou achando seu rosto igual da gravidez dos gêmeos", perguntou uma internauta. Biah, então, fez questão de responder: "Tem uma galera querendo que eu tenha o quinto filho. Deixa eu contar: não tenho tempo não, estou tentando sobreviver", confessou a artista. Saiba mais!

