As filhas da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de dois, disputam microfone antes do 'parabéns'

Nesta segunda-feira, 2, acontece em Goiânia, Goiás, a festa de aniversário da filha da influencerVirginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, que completou quatro anos na última sexta-feira, 30. Além da decoração luxuosa da festa, a celebração chamou a atenção por um momento inusitado antes do 'parabéns' para a menina. Isso porque ela e a irmã, Maria Flor, de dois, disputaram o microfone.

O momento foi registrado e publicado no perfil de Virginia no Instagram: "Antes do 'parabéns', foi essa confusão de microfone", escreveu a matriarca da família no vídeo, que contou com as avós, Poliana Rocha e Margareth Serrão, o avô, Leonardo, e o pai das pequenas, Zé Felipe.

No registro, a aniversariante Maria Alice é encorajada pela família a falar no microfone antes do parabéns. Após ela soltar algumas sílabas, Maria Flor pega o item e as duas começam a disputar a posse do objeto.

Confira, abaixo, o momento:

Filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe causam alvoroço em festa de aniversário pic.twitter.com/DE4BN7xYSz — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 2, 2025

Virginia e Zé Felipe adotam regra para festa de 4 anos da filha

No envento de aniversário de Maria Alice, o influencer Lucas Guedez, amigo do ex-casal, revelou uma regra que foi adotada para a celebração.

Em stories publicados no perfil do Instagram de Lucas, ele contou que o uso de celulares está proibido durante a festa : "Vamos sumir, porque a festa esse ano é proibido celular. É para todo mundo aproveitar", disse na entrada do evento.

Recém-separados, Virginia e Zé Felipe foram fotografados chegando juntos à festa de aniversário da filha, Maria Alice. Depois, os dois apareceram juntos em um vídeo. No registro, o ex-marido da empresária deu uma cápsula diretamente na boca dela.

