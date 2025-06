Filhas de Vera Viel e Rodrigo Faro comemoram aniversário com festa intimista

Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, compartilhou nas redes sociais um registro da festa de aniversário de suas duas filhas, Clara e Maria

Clara e Maria, filhas de Rodrigo Faroe Vera Viel, completaram mais um ano de vida nesta quarta-feira, 18, e ganharam uma festa em casa para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial, a apresentadora compartilhou um vídeo mostrando a comemoração intimista e também exibiu detalhes do bolo que as meninas ganharam.

Nas imagens, as aniversariantes aparecem cantando o 'parabéns pra você' com um bolo todo decorado e depois, elas apagam as velinhas e se abraçam. "Viva a vida da Clara e da Maria. Que Deus abençoe", escreveu Vera na legenda da publicação.

Confira:

Bolo de aniversário de Clara e Maria - Foto: Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Homenagem para as filhas

Mais cedo, Vera Viel compartilhou um vídeo do momento em que Clara conheceu a irmãzinha e parabenizou as filhas. "18 DE JUNHO, uma data tão especial pra mim. Deus me confiou duas filhas no mesmo dia em anos diferentes, Clara nasceu em 2005 e a Maria em 2008!!! Neste vídeo era aniversário da Clara de 3 anos e ela estava conhecendo sua irmã Maria", contou.

"Não dá pra descrever a minha gratidão a Deus por esse momento. Elas são tão conectadas, duas irmãs que se amam tanto… Filhas, vocês são frutos de muito amor, vocês são ungidas, vocês são cheias do Espírito Santo!! Hoje a Clara completa 20 anos e a Maria 17 anos. Que Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês!!! Amo infinitamente", declarou a famosa, que também é mãe de Helena, de 12 anos.

Em outro post, a mulher de Rodrigo Faro compartilhou várias fotos das herdeiras e celebrou novamente a data especial. "Hoje é o dia de comemorar a vida das minhas meninas!! Clara 20 anos e Maria 17 anos. Sempre juntas", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Leia também:Vera Viel comemora conquista da filha, Maria: 'Quanto orgulho de você'