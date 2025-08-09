CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Filha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank
Festas / Casamento

Filha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank

Que amor! Filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi levou o pai ao altar em cerimônia de renovação de votos dos atores; veja

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 18h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Dia inesquecível para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Casados há 15 anos, os atores renovaram os votos neste sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. 

E diferente do primeiro casamento, desta vez, os três filhos do casal ficaram encarregados de levarem os pais até o altar. Em um vídeo compartilhado por Juliette, uma das convidadas do evento, Bruno aparece entrando na cerimônia de braços dados com a filha mais velha, Titi, de 12 anos.

Esbanjando beleza e simpatia, a primogênita dos famosos não poupou sorrisos ao ver a alegria do pai. Bless, de 10 anos, e Zyan, de 5, também entraram junto com Giovanna Ewbank. Nas imagens, os meninos aparecem de mãos dadas com a mãe, que também não escondeu a felicidade em ser levada ao altar pelos herdeiros.

Para celebrar a união, Giovanna e Bruno optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage. 

Em entrevista à Vogue, Giovanna Ewbank explicou a escolha do modelito: "Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho", declarou ela.

Veja Giovanna Ewbank e Gagliasso entrando no casamento com os filhos:

Bruno Gagliasso é levado ao altar pela filha, Titi - Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso é levado ao altar pela filha, Titi - Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso é levado ao altar pela filha, Titi - Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso é levado ao altar pela filha, Titi - Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank é levada ao altar pelos filhos - Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank é levada ao altar pelos filhos - Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank é levada ao altar pelos filhos - Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank é levada ao altar pelos filhos - Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos - Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank e Gagliasso renovam os votos - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank e Gagliasso trocam declarações

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso trocaram declarações na última sexta-feira, 8, às vésperas da cerimônia de casamento. Para comemorar os 15 anos de união, os dois vão renovar os votos neste sábado, 9, com um festão para os amigos mais próximos no rancho da família, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. 

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo em que ela e o marido falam sobre o relacionamento deles e como eles amadureceram ao longo dos anos. Na legenda, a mãe de Titi, Bless e Zyan abriu o coração; confira o registro!

Leia também: Giovanna Ewbank revela se planeja lua de mel com Bruno Gagliasso após renovação de votos

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

bruno gagliassoGiovanna Ewbank
Bruno Gagliasso Bruno Gagliasso   Giovanna Ewbank Giovanna Ewbank  

Leia também

Parabéns

Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio

Camilla Camargo celebra o aniversário de 6 anos do filho, Joaquim

Comemoração

Andressa Suita mostra festa de aniversário do filho caçula - Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Suita encanta ao mostrar fotos da festa de aniversário do filho caçula

Aniversário

Marcos Veras e Rosanne Mulholland com o filho, Davi - Foto: Reprodução / Instagram; @babuskafotografia

Marcos Veras e Rosanne Mulholland celebram 5 anos do filho com festão

Aniversário

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Getty Images; Reprodução / Globo

Bruna Marquezine: Imagens raras da festa de 8 anos da atriz circulam na web

Parabéns!

Elaine Mickely mostra fotos da festa da filha - Reprodução/Instagram

Elaine Mickely mostra fotos da festa surpresa que fez para a filha

Bolo de aniversário

Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba qual é o sabor do bolo de aniversário de Rafaella Justus

Últimas notícias

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votosFilha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank
A apresentadora Luciana GimenezMédica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhosGiovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos de casamento no Rio
Arthur Aguiar é pai de Sophia CardiArthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'
A cantora Ivete SangaloMédica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Tom Cavalcante é pai de Maria CavalcanteTom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'
Arlindo CruzArlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor
Francisco Gil com a filha, Sol de MariaFrancisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria
Arlindo Cruz é avô de AntônioNeto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'
Duda Santos, participante do quadro Dança dos Famosos 2025Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade