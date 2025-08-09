Filha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank

Que amor! Filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi levou o pai ao altar em cerimônia de renovação de votos dos atores; veja

Dia inesquecível para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Casados há 15 anos, os atores renovaram os votos neste sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

E diferente do primeiro casamento, desta vez, os três filhos do casal ficaram encarregados de levarem os pais até o altar. Em um vídeo compartilhado por Juliette, uma das convidadas do evento, Bruno aparece entrando na cerimônia de braços dados com a filha mais velha, Titi, de 12 anos.

Esbanjando beleza e simpatia, a primogênita dos famosos não poupou sorrisos ao ver a alegria do pai. Bless, de 10 anos, e Zyan, de 5, também entraram junto com Giovanna Ewbank. Nas imagens, os meninos aparecem de mãos dadas com a mãe, que também não escondeu a felicidade em ser levada ao altar pelos herdeiros.

Para celebrar a união, Giovanna e Bruno optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage.

Em entrevista à Vogue, Giovanna Ewbank explicou a escolha do modelito: "Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho", declarou ela.

Veja Giovanna Ewbank e Gagliasso entrando no casamento com os filhos:

Giovanna Ewbank e Gagliasso trocam declarações

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso trocaram declarações na última sexta-feira, 8, às vésperas da cerimônia de casamento. Para comemorar os 15 anos de união, os dois vão renovar os votos neste sábado, 9, com um festão para os amigos mais próximos no rancho da família, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo em que ela e o marido falam sobre o relacionamento deles e como eles amadureceram ao longo dos anos. Na legenda, a mãe de Titi, Bless e Zyan abriu o coração; confira o registro!

