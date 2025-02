Filha do primogênito de Roberto Justus ganha festão de princesa; veja

Festa de princesa! Filha do primogênito de Roberto Justus completou quatro anos e ganhou comemoração luxuosa; veja as fotos

A neta de Roberto Justus, Stella, que é filha do primogênito do empresário, Ricardo Justus, com a influenciadora digital, Fran Justus, completou quatro anos e ganhou uma grande festa para celebrar a data.

Com o tema de Cinderella, a menina comemorou seu aniversário em grande estilo. Como as tias, Rafaella Justus e Vicky Justus, a pequena teve a organizadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães, no comando de seu evento.

O espaço foi decorado com em azul e branco e com itens da animação como a carruagem. Além do bolo, doces e tudo personalizado, Stella também contou com a presença de vários personagens e da princesa.

Entre os presentes estavam as tias, Rafaella Justus, Vicky Justus, Fabiana Justus, a avó, Sacha Chryzman, que é mãe de Ricardo Justus e Fabiana Justus, Ana Paula Siebert e até Ticiane Pinheiro com Manuella Pinheiro Tralli.

Veja as fotos da festa da neta de Roberto Justus:

Ana Paula Siebert e Fra Justus

Ana Paula Siebert, Luigi, filho de Fabiana Justus, e Sacha

Manuella Pinheiro Tralli

Rafaella Justus e Ticiane Pinheiro com Fran Justus

Ana Paula Siebert explica mudança de cobertura de Roberto Justus para casa

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!