Filha de Pedro Leonardo ganha festa luxuosa em seu aniversário de 14 anos

A influenciadora digital Thais Gebelein, mulher de Pedro Leonardo, mostrou os detalhes da festa de aniversário da filha, Maria Sophia

Thais Gebelein, mulher de Pedro Leonardo, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para compartilhar as fotos da festa de aniversário de sua filha mais velha, Maria Sophia, que completou 14 anos na última quarta-feira, 7.

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital mostrou a herdeira se divertindo ao lado dos familiares e amigos, além disso, exibiu os detalhes da decoração, do bolo, dos doces e das lembrancinhas. "E o clima foi esse: decor linda, flores, doces, diversão, comida boa, um belo milkshake, mais doces, drinks, mais diversão, brincadeiras, brinquedos, muito amor e belas lembranças…", escreveu a nora do cantor Leonardo na legenda.

No dia no aniversário de Maria Sophia, Thais postou várias fotos da herdeira e prestou uma bela homenagem. "Hoje é dia de Maria, da minha primeira Maria, do meu primeiro coração que bate fora do peito! São 14 anos vivendo você e agradecendo por você vir como minha filha, que sorte a minha, a nossa! Intensa, linda, generosa, teimosa, e tudo que é, é MUITO! Te amo além! Feliz 14 anos, meu amor", disse ela, que também é mãe de Maria Vitória, de sete anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais (@thais)

Esposa de Pedro Leonardo explica escolha de 'Maria' para os nomes das filhas

A esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein, contou em conversa com a CARAS Digital como escolheram os nomes das filhas, Maria Sophia e Maria Vitória. Juntos desde 2010, o casal resolveu como chamariam as herdeiras após concordarem que ambos queriam o nome Maria.

"Pedro, como um bom goiano, gosta de nomes compostos, e antes de ficarmos grávidos eu falava que só aceitaria se fosse com Maria, e ele afirmou, 'Maria mesmo', aí eu já disse, 'escolho o segundo', e ele, 'mas também preciso gostar', e assim foi, para a segunda já sabíamos que seria Maria se fosse outra menina também, eu acho chique e deve virar tradição dos Costas, não acha?", contou a influenciadora. Confira a entrevista completa!

