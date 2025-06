Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebra aniversário com festa intimista

Nas redes sociais, Giovanna Ewbank mostrou os detalhes da comemoração do aniversário de 12 anos de sua filha mais velha, Titi

Titi, a filha mais velha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, ganhou uma festa nesta sexta-feira, 20, para comemorar seu aniversário de 12 anos.

Nas redes sociais, a apresentadora mostrou alguns detalhes da comemoração, que contou com a presença de familiares e amigos. A festa aconteceu no rancho da família, ao ar livre, e a decoração contou com bexigas rosas e brancas penduradas em uma árvore. Já o bolo da aniversariante era todo branco e decorado com flores.

Ewbank também exibiu um novo ensaio fotográfico da família. Além dos pais, Titi posou sorridente ao lado dos irmãos mais novos, Bless, de 10 anos, e de Zyan, de quatro. Já na legenda, a mamãe se derreteu: "Família! Quando a gente entende o verdadeiro significado de família, não existe força maior que essa. É o amor que nos guia, que protege, e principalmente que transforma. Obrigada minha filha, pois você que começou e é o centro disso tudo. Feliz 12 anos, meu amor!", declarou.

Confira:

Giovanna Ewbank homenageia a filha mais velha

Mais cedo, Giovanna Ewbank usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua filha mais velha, Títi, que completou 12 anos nesta sexta-feira, 20. Em seu perfil, a apresentadora compartilhou um ensaio fotográfico encantador da herdeira e escreveu uma mensagem especial.

"Hoje Títi faz 12 anos. Doze. Uma idade que carrega o frescor da infância e o perfume da menina que começa a desabrochar. E como é bonito e emocionante te ver florescer meu amor. Ver sua luz ganhar ainda mais brilho. Filha, você tem um olhar que atravessa. Um olhar que não apenas vê, mas percebe… Você vê quando alguém precisa de colo, de silêncio e de verdade. E consegue dar isso tudo com delicadeza e um amor que desmonta qualquer pessoa. Estar ao seu lado todos os dias, é um presente e um lembrete de que a vida é feita das coisas mais simples e mais profundas (...)", escreveu ela em um trecho. Veja a publicação completa!

