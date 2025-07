Filha de Éder Militão e Karoline Lima escolhe bolo 'diferentão' em aniversário

Cecília, filha do jogador Éder Militão e Karoline Lima, celebrou seu aniversário de 3 anos com o tema 'jacaré e princesas'; veja o bolo

A pequena Cecília, filha do jogador de futebol Éder Militão e Karoline Lima, celebrou a chegada de seus 3 anos de vida em uma festa temática na tarde de quinta-feira, 10. O evento intimista aconteceu na mansão onde a menina mora com a mãe e o padrasto, o também jogador Léo Pereira, no Rio de Janeiro.

Provando que é autêntica e tem personalidade própria, a aniversariante escolheu o tema 'jacaré e princesas' para comemorar a data especial. Além disso, Cecília ainda pediu para que o bolo fosse em formato de jacaré.

Karol, que organizou a festinha da herdeira, atendeu ao pedido da filha e encomendou o doce com o formato inusitado. O bolo de 1,3 m foi o grande diferencial na mesa do evento, que também contou com docinhos em formatos do animal.

Ainda na quinta-feira, 10, a pequena ganhou uma bela homenagem do pai, que não reside no Brasil: "3 anos da maior alegria da minha vida, do sorriso que enche meu coração de felicidade e olhar que acalma meu coração", iniciou o jogador do Real Madrid.

"Cecilia, minha filha, que DEUS siga abençoando sua vida com amor e que possa te ajudar a escrever capítulos lindos em toda sua vida. Papai te ama muito, filha", completou Éder Militão.

Veja detalhes do bolo de aniversário 'diferentão' de Cecília:

Cecília celebrou 3 anos com uma festa temática - Reprodução/Instagram

Karoline Lima compartilha momento fofo da filha

Recentemente, Karoline Lima surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo de sua filha, Cecília, pronunciando palavras difíceis. A menina é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o jogador de futebol Éder Militão.

Cecília participou de uma dinâmica em que teve que dizer o nome dos objetos que lhe foram mostrados. O momento foi registrado e gerou muita fofura e diversão, com a pequena dizendo "Amino" para se referir a ônibus, "Livulu" em vez de livro, e "Helitoptulu" no lugar de helicóptero.

A influenciadora escreveu na legenda: "Ônibus é minha favorita agora". Os internautas ficaram encantados e encheram os comentários de elogios; confira o registro!

