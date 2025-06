Filha de Debby Lagranha ganha festa temático em seu aniversário

Nas redes sociais, a ex-atriz Debby Lagranha mostrou os detalhes da festa de aniversário de 12 anos de sua filha mais velha, Maria Eduarda

Debby Lagranha usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua filha mais velha, Maria Eduarda, que completou 12 anos na última sexta-feira, 10.

Após comemorar a data especial de forma intimista, a primogênita da ex-atriz e médica veterinária celebrou o novo ciclo ao lado dos familiares e amigos com uma festa com o tema 'Espaço'. O local do evento foi decorado com muitas bexigas coloridas, além disso, o bolo e os docinhos foram personalizados com estrelas, planetas, nave espacial e astronauta.

"Pra gente, diversão é coisa séria. E nos 12 anos da furacão, não poderia ser diferente! Uma tarde inesquecível, cheia de risadas, amigos, jogos e muito amor", escreveu Debby, que também é mãe de Arthur, de três anos. Os dois são frutos de relacionamento com Leandro Amieiro, de quem se separou no começo deste ano após 15 anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🐾 Debby Lagranha (@debbylagranha)

Debby Lagranha homenageia a filha

No último dia 6, a ex-atriz Debby Lagranha usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 12 anos de sua filha mais velha, Maria Eduarda. Para comemorar a data especial, a médica veterinária postou um vídeo com vários momentos da vida da herdeira, incluindo dela bem pequenininha, e prestou uma bela homenagem.

"Há 12 anos descobri o que é amor. Feliz aniversário, minha princesa furacão. Eu pisquei e você já está dividindo roupa comigo??! Meu Deus, tempo, vai devagar… Filha, obrigada por me escolher, obrigada pela parceria diária, obrigada por me deixar louca, estressada, mas por ser minha melhor amiga e maior companheira. Te amo, te admiro e te desejo as melhores energias do universo. Saúde, saúde, saúde e muitas realizações. Que Deus te abençoe, te guie e te proteja. Seja muito feliz meu amor, muita sabedoria, paciência, prosperidade…. O mundo é seu! PA-RA-BÉNS! Feliz 12 anos, minha menina", escreveu. Veja a publicação!

Leia também: