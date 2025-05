Festas de Vicky Justus: relembre os 5 aniversários luxuosos da filha de Roberto Justus

Com decorações luxuosas e personalizadas, as festas de Vicky Justus impressionam com seus detalhes; relembre as 5 que a filha de Roberto Justus teve

As festas de Vicky Justus são um verdadeiro espetáculo. A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert já teve cinco eventos marcantes. Nascida em 2020, a menina a cada ano escolhe um tema e uma decoração toda personalizada e com detalhes luxuosas é criada especialmente para ela.

Os espaços onde acontecem os eventos variam. A família já comemorou o primeiro ano e outros na fazenda deles e buffets de alto padrão ou espaços de nível elevado são os ambientes eleitos pelos pais. E isso é apenas um dos detalhes, pois a decoração, comidas, doces, lembranças e atrações são outros pontos que chamam a atenção do público que acompanha os milionários. Relembre as festas de Vicky Justus a seguir!

Primeira festa de Vicky Justus

Para um aninho da filha, Ana Paula Siebert e Roberto Justus fizeram uma festa no sítio da família, apenas para familiares e pessoas próximas. É bom lembrar que Vicky Justus nasceu na época da pandemia. Inclusive, o tema que seria do chá bebê, cancelado por conta da covid-19, tornou-se o tema da primeira comemoração.

“Hoje é um dia muito especial, a realização de um sonho… a comemoração de 1 aninho da Vicky! Esse projeto era o projeto dos meus sonhos, o mesmo tema do meu chá de bebê que na época foi cancelado… mas hoje estou aqui, olhando ele, pronto, com a minha princesa no colo!”, escreveu Ana Paula Siebert em seu Instagram.

Dois anos de Vicky Justus

O segundo ano de Vicky Justus foi comemorado no clima da Disney. A parada do parque foi a inspiração para a decoração com cores vibrantes e com os personagens da turma do Mickey. Para o evento, Ana Paula Siebert combinou um vestido rosa com brilhos com a bebê.

"Vicky 2 anos! A parada da Disney todinha para a minha princesa! Que alegria! Você se divertiu a festa toda, ver seus olhinhos brilhando foi meu maior presente! Te amo, sem fim…", escreveu a loira na ocasião.

A festa de três anos de Vicky Justus

No final de 2022, Roberto Justus teve seu diagnóstico de câncer na bexiga e a festa de Vicky Justus aconteceu em casa com a família. O tema escolhido foi de princesa Moana e claro que a decoração e a roupa da aniversariante foram inspirados no desenho da Disney.

Festa de quatro anos de Vicky Justus

Na fazenda, Ana Paula Siebert e Roberto Justus fizeram uma grande festa com tema de Pequena Sereia para a herdeira. Na ocasião, Vicky Justus não apenas colocou a fantasia da persoagem como também uma peruca vermelha. A mesa, o bolo e todos os detalhes de fundo do mar impressionaram os internautas na época. Antes disso, eles ainda fizeram uma pool party com tema de Barbie para a menina se divertir.

Bolo de aniversário de Vicky - Foto: Andy Santana / Brazil News

Festa de cinco anos de Vicky Justus

Para seu quinto ano de vida, Vicky Justus escolheu o tema de Tinker Bell e o evento foi grandioso. A organizadora Andrea Guimarães fez uma grande produção, montando um cenário inspirado no filme de Peter Pan para os convidados interagirem. A menina ainda entrou na festa voando.

"Foi um sonho! A maior alegria da minha vida é realizar os sonhos da minha filha, absolutamente nada me deixa com o coração tão aquecido e completo. Te amo minha fada, juntas estaremos, até na Terra do Nunca, como melhores amigas", escreveu Ana Paula Siebert ao postar detalhes da comemoração impressionante.

