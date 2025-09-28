Festa de Eva Huck: Angélica revela detalhes do aniversário de 13 anos da filha

Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck completou 13 anos de vida e ganhou uma festa com tema adolescente

Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck já é adolescente! Neste final de semana, a menina comemorou o seu aniversário de 13 anos ao lado dos amigos e familiares na mansão da família no Rio de Janeiro.

Neste domingo, 28, a mãe coruja mostrou detalhes da celebração da herdeira, que teve um tema inspirado no universo das baladas, dando um toque mais adolescente para as celebrações da menina. A festa foi decorada na cor prateada, que estava presente em bolas que enfeitavam o evento e também no bolo, que foi feito com bolas de espelho.

Além disso, o evento contou com uma pista de dança enfeitada com o nome da aniversariante no telão. Para a festa, Eva usou um vestido branco brilhante sem alças e esbanjou elegância.

“Minha musa. Thirteen”, disse Angélica ao compartilhar as fotos do evento.

Eva é a caçula do casal de apresentadores. Eles também são pais de Joaquim, de 20 anos, e Benício, de 17 anos.

Homenagens dos pais para Eva Huck

No dia do aniversário da filha, em 25 de setembro, Angélica e Luciano Huck fizeram posts especiais nas redes sociais para parabenizarem a filha e com direito a fotos do crescimento da menina.

“13 anos. A adolescência esse portal cheio de descobertas, aprendizados e sonhos. O 13 sempre foi o meu número da sorte e como não acreditar ainda mais nisso, se justamente agora ele se une à sorte maior da minha vida: você. Ter você como minha filha é o maior presente que o universo poderia me dar. Sorte a minha por ter sido escolhida para ser sua mãe, para caminhar ao seu lado, para aprender e crescer junto com você. Obrigada, minha menina, minha bailarina , por ser luz, por ser essência, por me ensinar tanto com sua presença. Hoje e sempre, celebro você, com amor, orgulho e gratidão infinitos. Feliz 13 anos!“, disse a mãe.

E o pai declarou: “Hoje é o dia dela: a nossa caçula, nossa bailarina, nossa princesa. Entre família e amigos próximos, sempre brincamos que a Angélica pariu uma “pequena Cláudia Raia”. Eva adora o palco, o ensaio, o texto, o movimento. Vive a dedicação, o teatro, a dança, a coxia e, claro, os aplausos. Filha amorosa, amiga leal, a gentileza em pessoa. Terceira filha, irmã de dois meninos, e com a genética da mãe — resultado: uma menina superpoderosa, que sabe defender suas ideias e pontos de vista com firmeza. Parabéns, minha filha. Agora você é teen. Siga sendo essa menina incrível em transformação, caminhando para se tornar uma mulher maravilhosa. Te amo. Mais que batata frita“.

