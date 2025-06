Festa de aniversário de Ticiane Pinheiro tem bolo 'diferentão'; veja

Aniversário de Ticiane Pinheiro contou com bolo 'diferentão'; jornalista teve doce de quatro andares com laços desconstruídos como enfeites

A apresentadora Ticiane Pinheiro celebrou o seu aniversário de 49 anos em grande estilo na tarde desta segunda-feira, 16. A famosa ofereceu um almoço para amigas e sua família e finalizou a comemoração animada com os parabéns com um bolo com decoração diferenciada.

Para a ocasião, a jornalista pediu para a sua amiga, a confeiteira Mariana Franco Junqueira, que sempre faz os bolos e doces da família, confeccionar um bolo "diferentão". De quatro andares, ele foi enfeitado com laços desconstruídos.

Os detalhes "amassados" foram feitos em tons pasteis, que combinaram com a decoração e até com o look da aniversariante, que apostou em um vestido marrom. A filha dela, Rafaella Justus, também apostou em algo de estilo semelhante.

Antes da festa com amigas, irmãs e os pais, Ticiane Pinheiro teve uma comemoração surpresa no trabalho e, durante o final de semana, celebrou adiantada a data com César Tralli e Manuella Pinheiro Tralli.

Veja o bolo de Ticiane Pinheiro:

César Tralli chama atenção com atitude no aniversário de Ticiane Pinheiro

Dia de festa na casa de Ticiane Pinheiro! Nesta segunda-feira, 16, a apresentadora está completando mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial do marido, o jornalista César Tralli, encheu a casa de balões e compartilhou o momento nas redes sociais.

No vídeo compartilhado, ele exibiu o momento em que entrega um arranjo de balões em formato de coração para a esposa. Ao fundo, é possível notar que a a casa também foi decorada com balões rosas e vermelhos.

"Felicidades e que Deus te abençoe. Como dizia sua sogra, que te amava muito: que Deus te proteja e te abençoe, e que você continue assim, linda, linda, linda por fora e especialmente por dentro. Te amo muito e obrigado por existir", declarou ele ao parabenizar a esposa antes de sair para o trabalho. Veja o vídeo do momento aqui!