Fernanda Paes Leme mostra fotos de seu aniversário e chama atenção com bolo

Em seu aniversário de 42 anos, apresentadora Fernanda Paes Leme mostra como foi a comemoração com amigos e bolo roubo a cena; veja

O aniversário de Fernanda Paes Leme foi nesta quarta-feira, 04, e ela fez uma comemoração com amigos em um karaokê. Segundo a atriz, ela não ia fazer nenhuma festa para seus 42 anos, mas acabou tendo uma reunião para se divertir com pessoas queridas.

Além de se reunirem para cantarem e brincarem, a artista e seus convidados cantaram os parabéns com um bolo que chamou a atenção por seus detalhes. Apesar de ser "simples", o doce parecia ser de pelúcia pelo efeito realizado com bico de confeiteiro.

"Não ia ter nada… E virou tudo. Era só uma terça, virou karaokê, risada, microfone disputado e gente que eu amo. Cantei, ri, chorei (mentira, só pra ficar profundo), vivi. Obrigada a quem fez da noite de ontem um presente e um grande surto. E que meu novo ano seja assim: leve, improvável e cheio de verdade. Eu mereço. E eu vou viver tudo", disse ela sobre a ocasião.

"Um pouco do surto de terça no karaokê do @momokuri__ que provavelmente vai virar uma terça oficial de cantoria e astral…igual no meu níver. Escolhi umas imagens pra deixar guardado aqui e lembrar que a vida tb é feita de momentos felizes assim", falou.

Em seu aniversário, Fernanda Paes Leme ganhou um recado carinhoso do pai de sua filha. Em janeiro deste ano, ela anunciou que não estava mais com Victor Sampaio, com quem teve Pilar, de um ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme fala sobre a separação

Recentemente, Fernanda Paes Leme relembrou a decisão de se separar do ex-marido, o empresário Victor Sampaio, antes da filha, Pilar, completar um ano de idade. Em participação no 'Desculpa Alguma Coisa', de Tati Bernardi, ela contou que já sabia que queria se separar, mas também sofreu com a decisão.

"Foi doloroso por a gente saber que queria que tivesse dado certo, viu que não tinha dado - que tinha dado durante quatro anos. Para mim foi muito errado o meu término. Eu elaborei muito ele, tanto na análise quanto sozinha, e com ele. Eu acredito que talvez, do lado dele, tenha tido, depois, um pouco mais de ‘calma, deixa eu ver eu estou direitinho’, mas eu acho que eu desde o início sabia que não queria mais”, afirmou ela.

Então, ela refletiu sobre construir uma relação diferente com o ex em prol da filha. "Deu certo por um bom tempo a minha relação com o Vitor, e hoje vai continuar dando certo mas em outra configuração. Então esta tudo bem a gente tem amor, tem respeito, uma filha linda, que faz com que a gente permaneça unidos. E tenho certeza de que eu vou chegar em um lugar em que vai ser muito amiga e conviver todo mundo”, declarou, por fim.