Fernanda Paes Leme mostra a filha no casamento de Giovanna Lancellotti

Fernanda Paes Leme mostra momentos inéditos do casamento de Giovanna Lancellotti e encanta ao exibir a filha de daminha no evento; veja

A apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou cliques inéditos do casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David. Dias após a segunda cerimônia do casal, a atriz fez o álbum do evento especial e encantou ao exibir a filha, Pilar, de um ano, de daminha.

Usando o vestido escolhido para a noiva para as crianças, um modelo branco com faixa preta no meio, a herdeira da famosa esbanjou toda sua fofura ao aparecer com os noivos e aproveitando cada momento da grande festa.

"Te amo, Gi Lancellotti. Amo vocês, Gi e Gabriel David. E amo ter feito parte desse momento tão especial. Essas fotos me transportam pro final de semana em que o amor vibrou no coração de cada pessoa presente. Como é lindo celebrar vocês juntos", disse a apresentadora para os amigos.

Assim como Pilar, as filhas de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni também foram daminhas. A atriz, que mora no "mato", encantou ao exibir a pequena vestida para o casamento.

Fernanda Paes Leme mostra fotos no casamento de Giovanna Lancellotti - Foto: Reprodução / Instagram

É bom lembrar que Giovanna Lancellotti e Gabriel David tiveram seu segundo casamento neste sábado, 28, no interior de São Paulo. O primeiro aconteceu uma semana antes no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

