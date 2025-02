Elaine Mickely mostra lembrança do casamento de Luma Cesar

Mais uma! Além de inúmeras lembranças no quarto do hotel, Elaine Mickely mostra mimo que os convidados tiveram na festa de casamento de Luma Cesar

Após alguns dias do casamento de Luma Cesar e Ed Beccle, a esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, mostrou em sua rede social uma das lembrancinhas que os convidados levaram para a casa depois da grande festa.

Além de encontrarem bolsa, chapéu e muitos outros itens personalizados no quarto do hotel, em Fortaleza, no Ceará, onde aconteceram a cerimônia civil e religiosa, os presentes ainda foram mimados com um chinelo e uma bolsinha inspirados na piscina do local.

A ex-atriz então exibiu os detalhes cuidadosos dos itens confeccionados especialmente para a ocasião. "Completamente apaixonada por esses chinelos", compartilhou a mãe da noiva ao exibir os acessórios com a paisagem do lugar onde aconteceu o casamento.

Antes do grande dia, Luma Cesar também postou em sua rede social as lembrancinhas. A influenciadora impressionou com a quantidade de presentinhos diferenciados que deixou no quarto para seus convidados.

Confira a lembrança do casamento de Luma Cesar:

É bom lembrar que o casamento no civil deles aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, ocorreu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará. Após a grande festa, eles estão fazendo uma viagem de lua de mel com destinos surpresas para Luma, tudo preparado por Ed.

Elaine Mickely fala por que a filha lutou pelo casamento e onde ela morará

Ainda em seus stories nesta quarta-feira, 19, Elaine Mickely compartilhou outras curiosidades. Uma delas foi o motivo pelo qual falou em seu discurso no casamento que Luma lutou pelo relacionamento com Ed Beccle . Além disso, a esposa de Cesar Filho contou onde eles morarão . Confira tudo o que ela disse aqui!

