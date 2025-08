Elaine Mickely mostra fotos da festa surpresa que fez para a filha

Esposa de César Filho, Elaine Mickely mostra registros da comemoração surpresa que fez para a filha, Luma Cesar, de 25 anos; veja

A filha de Elaine Mickely e Cesar Filho, Luma Cesar, completou 25 anos nos últimos dias e ganhou uma festa surpresa na mansão dos pais. Em sua rede social, a esposa do apresentador do SBT postou fotos de como foi o momento especial.

Com balões e uma varidade de doces, inclusive o viralizado "morango do amor", a jovem celebrou mais uma ano de vida ao lado de amigos, familiares e de seu esposo, o empresário inglês Ed Beccle. Elaine Mickely então compartilhou os cliques ao lado da herdeira e fez uma declaração.

"25 anos da minha princesa. Sexta foi um dia incrível… celebrar você é celebrar a vida, o amor e tudo de mais lindo que Deus já fez! Você é a minha melhor companheira, a minha melhor amiga e a melhor Filha que Deus poderia me presentear. Agradeço a Deus todos os dias por essa Filha tão especial e pela vida dela em nossas vidas", disse.



"Você é luz, é força, é doçura… e enche de alegria cada lugar por onde passa. Te amo, minha princesa! Que o Senhor continue guiando cada passo seu e te surpreenda com bênçãos ainda maiores nessa nova fase", declarou-se a famosa.

Elaine Mickely comemora aniversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Luma Cesar?

Filha primogênita de César Filho e Elaine Mickely, nasceu em 1º de agosto de 2000.

Completou 25 anos em 1º de agosto de 2025, celebrada pelos pais com homenagens nas redes sociais.

Casou com o empresário Ed Beccle no civil em 7 de fevereiro de 2025, e oficializou na cerimônia religiosa no dia 8 de fevereiro, em um resort luxuoso em Fortaleza (CE).

Durante os preparativos, revelou que se conheceram no México, por intermédio de uma amiga em comum. A relação começou com um jantar que virou conexão imediata, com Ed afirmando que ela era “a mulher da vida dele”.

Durante o casamento religioso em Fortaleza, familiares e amigos (como Maisa Silva e Gustavo Mioto) participaram da festa, além de um bolo de seis andares e decoração sofisticada.

Após o casamento, Luma explicou que os dois ainda estão morando na casa dos pais, enquanto aguardam a conclusão da obra da casa própria que estão construindo

Elaine Mickely revela por que Luma Cesar lutou para casamento acontecer

Em sua rede social, Elaine Mickely tirou a dúvida dos internautas sobre Luma Cesar ter lutado para o casamento acontecer e explicou a cautela que a herdeira teve ao se relacionar.

"Eu faço questão de responder essa pergunta, sabe por que? Vocês imaginem que, pra você confiar em um rapaz que seja brasileiro, você tem que saber da família dele, do trabalho dele, você tem que saber os princípios, da onde essa pessoa vem, em todos os sentidos, as intenções dele, você imagina o Ed sendo britânico, sendo inglês, é lá do outro lado do mundo, então a pessoa vem obviamente, sou aquilo, faço, com todas as características dele, só que pra você se certificar de tudo isso não é fácil", começou explicando e detalhou melhor a situação.

É bom lembrar que o casamento no civil do casal aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, ocorreu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará. Após a grande festa, eles estão fazendo uma viagem de lua de mel com destinos surpresas para Luma, tudo preparado por Ed.

