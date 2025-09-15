Ela não foi? Internautas sentem a falta de Virginia na festa de Lucas Guedez

Lucas Guedez reúne os amigos mais íntimos em culto para celebrar seu aniversário de 30 anos, mas fãs sentem a falta de Virginia Fonseca

A ausência de Virginia Fonseca na festa de Lucas Guedez deu o que falar na internet. Isso porque os dois são amigos íntimos e trabalham juntos no programa Sabadou, do SBT. Porém, ela não foi vista no culto de aniversário de 30 anos dele, que aconteceu na noite de domingo, 14.

Lucas Guedez reuniu os amigos mais íntimos e a família para um culto evangélico junto com uma festa discreta para iniciar a comemoração do seu aniversário de 30 anos. O evento contou com a presença de vários famosos e influenciadores, como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Rafa Uccman, João Guilherme, MC Daniel, Duda Freire, Hebert Gomes e Monyque Isabella Costa. Porém, Virginia não apareceu em nenhum registro do evento, o que destacou sua ausência na comemoração.

Enquanto isso, Virginia Fonseca está em São Paulo, que foi onde a festa aconteceu. Ela vive em Goiânia, mas veio para a capital paulista na tarde de domingo para compromissos profissionais nesta semana. Na noite de domingo, a estrela compartilhou os últimos stories às 20h, que foi quando deu ‘boa noite’ para seus seguidores, demonstrando que já iria dormir.

A festa de Lucas começou por volta das 20h. Nas redes sociais, os internautas questionaram a ausência de Virginia. “Só eu observei que a melhor amiga não foi”, disse um seguidor. “Cadê a vivibora?”, questionou outro. “Ué, a Virginia não foi”, afirmou mais um. “Cadê a Virginia?”, escreveu outro.

Por enquanto, Lucas e Virginia não se pronunciaram sobre o assunto.

Lucas Guedez explica a decisão de fazer um culto de aniversário

Nas redes sociais, Lucas Guedez compartilhou um álbum de fotos com seus convidados no seu culto de aniversário. Ele usou a legenda para explicar sua decisão de fazer uma celebração religiosa na festa discreta.

“Hoje completo 30 anos de vida, e esse aniversário não foi como os outros. Esse ano escolhi fazer diferente.. talvez não faça sentido pra todo mundo, mas pra mim fez todo. Decidi celebrar essa nova fase com um culto de ação de graças, porque antes de qualquer coisa eu quero agradecer a Deus pela minha vida, e por todo seu cuidado, carinho e amor por mim!. Não foi nada fácil.. foi um desafio e tanto… mas nada e nem ninguém me fez desistir daquilo que estava queimando no meu coração.. e deu certo, com muita batalha e esforço, consegui viver esse momento único.. uma festa cheia de gratidão!!! Foi tudo maravilhosooooo e isso já foi suficiente para preencher meu coração. Obrigado @andreaguima5 minha amiga, por fazer tudo isso acontecer de um jeito muito lindo e especial.. que Deus continue te abençoando grandemente!. 🙏🏼 E hoje me sinto muito realizado, feliz, e com uma gratidão imensa transbordando dentro de mim.. Que venham os 30, porque eu estou pronto para viver o melhor que Deus preparou. Enfim… trintei!”, afirmou.

