Ela foi! Primeira imagem de Bruna Biancardi na festa de Helena é revelada

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi aparece em vídeo no local da festa da enteada, Helena, no interior de São Paulo

Grávida pela segunda vez, a influencer Bruna Biancardi marcou presença no aniversário de 1 ano da enteada, Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly. A festa aconteceu de forma intimista em um sítio no interior de São Paulo e a família ainda não revelou as imagens do evento. Porém, uma página de fofocas no Instagram conseguiu uma imagem de Bruna no evento.

No vídeo, Bruna apareceu chegando ao evento com Neymar Jr e a filha mais velha, Mavie. Os três aparecendo conhecendo a decoração do aniversário.

A presença dela já era aguardada na festa, já que Neymar preza por uma boa relação de toda a sua família. Ele já demonstrou que quer que todos os 4 filhos tenham uma boa convivência ao longo do crescimento.

Em breve, a quarta filha do atleta nascerá. Biancardi já está na reta final da gestação e a filha receberá o nome de Mel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofocas (@agarotateconta)

A brinquedoteca das filhas de Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao mostrar os detalhes da decoração da brinquedoteca das filhas, Mavie e Mel, frutos do casamento com Neymar Jr. Grávida da segunda filha, ela mostrou que o espaço já está pronto para receber as brincadeiras das herdeiras.

A brinquedoteca foi decorada com uma mini cidade, uma casinha com escorregador, piscina de bolinhas, carro de sorvete e área de TV. Nas redes sociais, ela fez um tour 360º para mostrar cada cantinho do espaço, que ficou com estilo lúdico para encantar as crianças.

Brinquedoteca das filhas de Neymar Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Brinquedoteca das filhas de Neymar Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Brinquedoteca das filhas de Neymar Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Leia também:Bruna Biancardi mostra a barriga de grávida e noite de filme em família