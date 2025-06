Edson Celulari mostra comemoração do aniversário de 90 anos de sua mãe

Nas redes sociais, o ator Edson Celulari mostrou os detalhes da festa de aniversário de sua mãe, dona Enoy, que completou 90 anos

Edson Celulari usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, para compartilhar alguns registros da festa de 90 anos de sua mãe, dona Enoy.

No vídeo publicado no feed, o ator mostra a aniversariante chegando ao evento com um elegante vestido longo azul. Em seguida, ela aparece emocionada ao lado dos convidados, entre eles, os netos Enzo Celulari e Sophia Raia — filhos de Edson com Claudia Raia —, além de Karin Roepke, atual esposa do ator, e Chiara, filha do casal.

Na legenda, Celulari falou sobre comemorar mais um ano de vida de sua mãe. "Com muita emoção celebramos os 90 anos da minha mãe. Dona Enoy recebeu nosso carinho e ela esteve firme e forte durante toda a noite. Momento de agradecimento por tudo que ela fez pela família, com sua leveza, coragem e determinação. Obrigado mãe! Obrigado vó! Obrigado, bisa! Nós te amamos!", declarou o artista.

Os internautas parabenizaram dona Enoy nos comentários. "Que mãe mais linda! Parabéns e muita saúde pra ela", desejou uma seguidora. "Parabéns!! Sua mãe continua linda e forte. Que Jesus a abençoe com muitos anos de vida com saúde", falou outra. "Parabéns para sua mãezinha linda. Deus continue abençoando vocês sempre", escreveu uma fã.

Confira:

Filha de Edson Celulari rouba a cena durante passeio em Nova York

Recentemente, Edson Celulari encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um vídeo com registros encantadores ao lado de sua esposa, Karin Roepke, e da filha deles, Chiara, de três anos. O ator está com a família em Nova York, nos Estados Unidos, e mostrou alguns passeios que eles fizeram pela cidade.

No vídeo postado em seu perfil oficial, a menina rouba a cena ao fazer várias poses e beijar os papais enquanto se diverte em um carrossel. Além dos registros com a herdeira, Celulari e Karin realizaram um ensaio fotográfico romântico ao longo do passeio turístico. Ao compartilhar alguns registros, o ator se declarou. "É o amor transbordando em cada click, em cada gesto", disse ele na legenda da publicação. Veja a publicação!

