Éder Militão se emociona e chora com atração de seu casamento

Em casamento luxuoso com Tainá Castro, Éder Militão se emociona e chora ao conhecer cantor famoso que se apresentou em sua festa

O jogador de futebol Éder Militão teve várias emoções em seu casamento luxuoso com a influenciadora digital Tainá Castro nesta sexta-feira, 18, em São Paulo. Após subirem ao altar, os noivos tiveram uma grande festa e uma das atrações mexeu bastante com o atleta.

Além de Léo Santana, Gusttavo Lima também foi uma das apresentações e o Embaixador arrancou lágrimas do jogador. Éder Militão ficou bastante emocionado ao conhecer o esposo de Andressa Suita e acabou chorando.

O casamento de Éder Militão e Tainá Castro aconteceu no luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo, com a presença de 350 convidados. A festa tinha a previsão de durar 12 horas e o evento custou cerca de R$ 2 milhões.

A cerimônia de casamento aconteceu no Salão Cristal e a decoração foi em tons de azul e branco. O principal show da festa é do cantor Gusttavo Lima, que cobrou um cachê de cerca de R$ 1 milhão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

O vestido da noiva

Para subir ao altar, Tainá Castro escolheu um modelo da estilista Marie Lafayette. O vestido conta com renda e uma fenda ousada, além disso, ela também usará um longo véu. "Quase nos 45 do segundo tempo, escolhi e fiz o teste de cabelo e maquiagem para o grande dia. Vou apostar em uma versão bem clássica para a cerimônia", contou a noiva à Quem.

Tainá usará mais dois vestido na festa, sendo outro da Marie Lafayette e um assinado por Charles Hermann. À CARAS Brasil, o estilista falou sobre o look que fez para a noiva. "A Tainá é uma mulher extremamente sexy, extremamente elegante, refinada e não foi nada difícil trabalhar com ela porque ela é super de boa. Eu acho que eu tive até dificuldade em relação a ela estar opinando, porque ela era tão de boa que eu como estilista acabei fazendo o meu papel muito bem, sem ter um intermédio de escolhas que não eram coniventes com o gosto dela. Mas fora isso, ela foi incrível... O vestido dela tem renda, tem pernas de fora. E ela tá linda, maravilhosa, muito romântica ao mesmo tempo. Tá digna de uma princesa", disse ele.