DJ Buarque faz festão de luxo em comemoração ao aniversário de 1 ano do filho

Após ausência em festa organizada por Bia Miranda, DJ Buarque realizou um evento de aniversário para Kaleb, filho do ex-casal

O pequeno Kaleb, filho de Bia Miranda e DJ Buarque, ganhou um segundo festão em celebração à chegada de seu primeiro ano de vida. No domingo, 8, o pai do bebê reuniu amigos e familiares em um buffet infantil ao ar livre para comemorar o aniversário do herdeiro.

Por meio das redes sociais, Buarque compartilhou com o público alguns detalhes do evento, realizado no Rio de Janeiro. A segunda festa de Kaleb contou com o tema 'Rei Leão'. Nas imagens, é possível notar a emoção do músico ao chegar no local junto com o filho.

O festão luxuoso organizado por DJ Buarque contou ainda com um túnel personalizado com decoração de floresta na entrada do evento, uma mesa caprichada de doces e bolo, além de uma área especial para os convidados escolherem as lembrancinhas como patinete, garrafas, copos, livros de colorir e ursos de pelúcia.

As crianças ainda puderam se divertir em uma área repleta de brinquedos infláveis. Ao final da comemoração, cantores famosos amigos de Buarque, como L7nnon, subiram ao palco para agitar a festa.

Vale lembrar que o músico não compareceu à festa de aniversário feita por Bia Miranda na noite de quinta-feira, 5. A ex-A Fazenda, por sua vez, também não esteve presente no evento organizado por DJ Buarque.

Confira detalhes do aniversário de Kaleb:

Como foi a festa de 1 ano do filho de Bia Miranda?

Bia Miranda comemorou o primeiro ano de vida do filho, Kaleb, em grande estilo! A ex-A Fazenda organizou um festão na quinta-feira, 5, dia oficial do aniversário do pequeno, com o tema do longa-metragem infantil 'Toy Story'.

Por meio das redes sociais, Bia compartilhou com o público alguns registros do momento especial celebrado ao lado de amigos. O evento aconteceu em um buffet e contou com uma decoração caprichada repleta de balões coloridos, personagens da animação, brincadeira para os convidados e até a presença de alguns animais.

Esbanjando fofura, o aniversariante surgiu fantasiado com as roupas do personagem Xerife Woody, enquanto Bia Miranda se vestiu de Jessie. Nas imagens compartilhadas pela influenciadora digital, é possível notar a ausência de DJ Buarque, pai de Kaleb.

O músico, inclusive, não publicou nada em seu perfil referente a festa realizada por Bia. O namorado da ex-A Fazenda, Samuel Sant'Anna, também compartilhou com os seguidores alguns registros ao lado do enteado; confira mais detalhes!

