Di Ferrero e Bruna Vicente fazem super festa de aniversário

O cantor Di Ferrero e a PR e empresária Bruna Vicente celebraram seus aniversários de 40 e 28 anos em São Paulo. Veja os looks dos convidados

O cantor Di Ferrero e a PR e empresária Bruna Vicente celebraram seus aniversários de 40 e 28 anos em grande estilo. Eles se uniram para realizarem uma super festa com o tema Burlesque na noite de terça-feira, 17.

O evento aconteceu no Parque Mirante, no Allianz Parque, em São Paulo, e reuniu vários convidados, como: Isabeli Fontana, Flavia Alessandra, Otaviano Costa, Giulia Be, Anny Gabrielly, MC Kekel, Zé Roberto, Andreas Kisser, Victor Kley, Rodrigo Melim, Cleo, Giane Albertoni.

Veja as fotos dos looks dos aniversariantes e dos convidados na galeria abaixo: