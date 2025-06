Decoradora exibe detalhes da festa da filha de Virginia e Zé Felipe: 'Mega projeto'

O aniversário de quatro anos da filha mais velha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe acontece nesta segunda-feira, 02,

O aniversário de quatro anos da filha mais velha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe acontece nesta segunda-feira, 02, e os papais preparam uma festa com o tema de ‘O Céu de Maria Alice’. Nesta domingo, 01, a decoradora dos eventos da artista, Tana Lobo, usou seu perfil nas redes sociais para mostrar alguns detalhes dos preparativos.

No vídeo compartilhado, é possível notar que o local está sendo decorado com nuvens e anjos. “Querem spoiler, né? Estão me pedindo há muito tempo, mas a gente está preparando um mega projeto para o ‘Céu de Maria Alice’ que está ficando lindo, lindo. A hora que entrar, acho que, assim, os convidados vão ter a sensação de estar pisando no chão quando chegarem aqui. Aliás, flutuando entre céus. Está uma coisa muito linda, lúdica”, ela adiantou.

Na última semana, Virginia mostrou que a estrutura estava sendo montada e foi possível notar um detalhe da decoração: um painel de fundo com estampa de céu com nuvens.

Festa no cinema

Vale lembrar que Maria Alice completou 4 anos na última sexta-feira, 30. Para celebrar a data especial, Virginia reuniu alguns amigos e familiares em um cinema de Goiânia. A festa teve o tema do personagem Stitch. Contudo, o pai da menina, o cantor Zé Felipe, não esteve no evento porque estava em Portugal para cumprir sua agenda de shows.

"Um pouquinho da nossa tarde de cinema hoje!!!! 4 anos da Mariazinha. Obrigada Deus pela vida da minha pituca, pela saúde, inteligência e alegria que ela transmite pra nós todos os dias!!!", disse a influenciadora ao compartilhar o momento nas redes sociais.

