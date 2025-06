Debby Lagranha mostra comemoração do aniversário de 12 anos da filha

A ex-atriz Debby Lagranha postou fotos da comemoração do aniversário de 12 anos da filha mais velha, Maria Eduarda, e se declarou

Debby Lagranha encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos da celebração do aniversário de sua filha mais velha, Maria Eduarda, que completou 12 anos nesta última sexta-feira, 6.

A menina ganhou uma festa com o tema 'Alice no País das Maravilhas' e nas imagens é possível ver a decoração com alguns personagens do conto infantil. Para a comemoração, Duda surgiu usando um vestido colorido e posou sorridente ao lado da mãe e do irmão caçula, Arthur, de três anos.

Ao dividir os registros no feed, a ex-atriz e médica veterinária escreveu uma mensagem especial para a aniversariante. "Eu disse que até o final do dia ia escrever seu textão, então se prepara pra ler D. Maria Eduarda… quer dizer, 'Duda' ou 'Maria'. É assim que ela gosta de ser chamada. Desde muito pequena sempre foi decidida e de personalidade forte. Sempre soube o queria, e o que não queria também! Muito antes dela nascer, eu já sonhava com elazinha… e ela era exatamente assim", disse Debby no começo do texto.

"Sempre sonhei em ser mãe, e ser sua mãe é meu sonho realizado. Alegre, levada, respondona… ocupa todos os cantos da casa, é barulhenta, engraçada, cheia de caras e bocas… a rainha das dancinhas! Super determinada, estudiosa, uiiii… como se cobra. E não é à toa que é dona das melhores notas da turma desde sempre, em todas as escolas que estudou. E eu não tenho orgulho pela nota, tenho orgulho pelo ser humaninho que está se formando. Responsabilidade é seu sobrenome, e por isso minha filha, mamãe tem tanto orgulho de você!! Tão pequena e tão gigante", acrescentou.

"Minha melhor amiga, maior companheira. Dona das risadas altas, das brincadeiras brutas, dos chiliques de sono e mãe de tantas bonecas… uma neném ainda. Minha neném! É Dudinha, não é fácil crescer… mas é gostoso. E mais gostoso ainda é estar do seu lado, segurando suas mãos. O mundo é seu, e eu tô contigo! Parabéns, furacão, muita saúde pra conquistar todos os seus sonhos. Mamãe tá sempre aqui, pra te ouvir, pra te apoiar, pra conversar com você desse jeitinho que você sempre faz…. Obrigada por confiar em mim e buscar essa parceria todo dia (mesmo me deixando doidinha às vezes, você é e sempre será a amor da minha vida!) Parabéns, feliz 12 anos, minha neném!", finalizou.

Confira:

Debby Lagranha homenageia a filha

Nesta sexta-feira, 6, Debby Lagranha postou um vídeo com vários momentos da vida da filha, Maria Eduarda, e prestou uma bela homenagem. "Há 12 anos descobri o que é amor. Feliz aniversário, minha princesa furacão. Eu pisquei e você já está dividindo roupa comigo??! Meu Deus, tempo, vai devagar… Filha, obrigada por me escolher, obrigada pela parceria diária, obrigada por me deixar louca, estressada, mas por ser minha melhor amiga e maior companheira (...)", escreveu ela em um trecho. Veja a publicação completa!

