De vestido dourado, Ana Maria Braga posa ao lado do marido em noite especial

A apresentadora Ana Maria Braga escolheu um vestido dourado para a festa da TV Globo e foi acompanhada do marido, o jornalista Fábio Arruda

Na noite desta segunda-feira, 28, a TV Globo reuniu grandes nomes do seu elenco para celebrar os 60 anos da inauguração da emissora. O evento aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a presença de vários artistas, incluindo a apresentadora Ana Maria Braga, que foi acompanhada do marido, o jornalista Fábio Arruda.

Para a noite especial, a apresentadora escolheu um vestido dourado feito sob medida pela estilista Lethicia Bronstein, a mesma responsável por seu vestido de noiva. O look tinha mangas longas, ombros estruturados e fenda fronta. Já o marido dela vestiu um terno na cor azul. Além da apresentadora, outros famosos marcaram presença na festa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CARAS (@carasbrasil)

Convidados do show 60 anos da Globo

E a festa também contou com a presença de artistas como Fátima Bernardes, Solange Couto, Déa Lucia, Luis Fernando Guimarães, Alexandre Borges, Zeca Camargo, Renata Ceribelli e muitos outros. Veja as fotos dos looks escolhidos.

A atriz Débora Bloch, intérprete de Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', curtiu o evento bem acompanhada. A nova vilã das nove chegou ao local junto com o pai, o também ator Jonas Bloch, e não poupou simpatia e elegância ao posar para os paparazzi.

Já o jornalista William Bonner aproveitou para tietar os famosos que marcaram presença no evento. Em sua rede social, o âncora do Jornal Nacional postou fotos com diversos artistas, entre eles, o cantor Zeca Pagodinho, a cantora Iza, os atores Isadora Cruz, Sheron Menezzes, Lucio Mauro Filho, Luiz Miranda.

Bonner também surgiu sorridente com as ginastas Daiane dos Santos, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, além dos jornalistas Luiz Roberto, Márcio Bonfim e André Gallindo.

E a a ex-BBB Beatriz Reis e a atriz Carol Marra foram clicadas usando o mesmo vestido no Show 60 anos da emissora.

Leia também: Sabrina Sato aposta em penteado inusitado para festa de 60 anos da TV Globo