Convite da festa de aniversário de Vicky Justus chama a atenção pela sofisticação

Mãe de Vicky Justus, Ana Paula Siebert revela detalhe personalizado pela herdeira em seu convite sofisticado para a festa de aniversário

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, surpreendeu ao mostrar os detalhes do convite de aniversário da filha, Vicky Justus. A menina completará 5 anos no sábado, 17, e ganhará uma festa de aniversário luxuosa.

Nas redes sociais, a mãe revelou que a filha personalizou seu convite com sua própria voz. O convite foi feito com a estampa do tema da festa, que é a personagem Sininho, da história do Peter Pan. "Foi, de todos os convites, o mais legal. Esse ano, quando você abre ela convida a pessoa”, disse ela.

Assim que o convidado abre a caixa do convite, a voz de Vicky faz o convite para que a pessoa vá em sua festa. "Oi, eu sou a Vicky, e eu estou te convidando para um dia muito especial. A Terra do Nunca nunca mais será a mesma. Estão prontos para essa viagem? Espero vocês, beijos”, afirmou.

Ana Paula Siebert mostra o convite para a festa de aniversário da filha, Vicky Justus pic.twitter.com/hZY5nVOLV9 — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 16, 2025

A festa de Vicky na escola

Para já iniciar a celebração do aniversário de 5 anos, Vicky Justus cantou ‘Parabéns' na escola. A mãe encomendou cupcakes personalizados com o tema da personagem Sininho para a aniversariante distribuir para seus colegas de classe.

Inclusive, Vicky teve um cupcake exclusivo com glitter.

Vicky Justus faz sucesso na internet

A pequena Vicky Justus tem apenas 4 anos, mas já é um fenômeno nas redes sociais. Ela sempre aparece no Instagram da mãe ao se preparar para a escola ou com seus looks elegantes. Porém, tudo ainda é uma brincadeira para a menina, que não trabalha profissionalmente.

Recentemente, Ana Paula contou que a filha já recebeu propostas para ter uma marca de roupa infantil, mas os pais recusaram a oferta. "Já surgiu o convite pra Vicky ter sua marca? Tipo marca de roupa, etc?", perguntou um seguidor. A esposa de Roberto Justus então respondeu. "Já sim, mas por enquanto não aceitamos. Ela é muito pequena e acabaria tendo que "trabalhar"", afirmou.

