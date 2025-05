Confeiteira dá detalhes do bolo de dois metros da festa de Roberto Justus; veja

Com dois metros, o bolo da festa de Roberto Justus e Ana Paula Siebert foi todo comestível; veja os detalhes revelados pela confeiteira responsável

A festa de Roberto Justus e Ana Paula Siebert nesta quarta-feira, 30, em São Paulo, teve um bolo grandioso para celebrar os 10 anos de casamento deles e o 70 anos do empresário. A confeiteira responsável pela arte e todos os doces, Mariana Franco Junqueira, que sempre está presente nos eventos da família, deu os detalhes da obra impressionante.

Segundo postado pela profissional, o bolo, de dois metros, foi todo confeccionado à mão e todos os detalhes eram comestíveis. A especialista ainda deus os detalhes dos arranjos que enfeitavam os dez andares.

"Celebração de 10 anos de casamento da Ana e do Roberto virou o “casamento do ano” e teve um bolo à altura do sonho. Mais de 2 metros de pura arte comestível, sim é verdadeiro! Um projeto que celebra os 10 anos de casamento e também os 10 anos da minha empresa e alegre jornada com esses clientes que me acompanham desde o começo. Um encontro de histórias, confiança e amor traduzido em açúcar, flor por flor, folha por folha", escreveu ela.



"Cada elemento deste bolo foi moldado à mão, com pasta de açúcar, em um trabalho 100% artesanal. Foram: • 100 galhos com flor de ervilha roxa (grande) • 100 galhos com flor de ervilha roxa (pequena) •100 galhos com flor de ervilha branca (grande) • 100 galhos com flor de ervilha branca (pequena) • 40 folhas transparentes • 40 galhos de folhas brancas grandes com 5 folhas • 67 galhos de folhas mistas • 35 galhos de folhas grandes com 3 folhas • 220 folhas grandes avulsas. Cada pétala esculpida uma a uma, com precisão e dedicação! Porque quando a confeitaria encontra o amor e o propósito, ela vira arte! Fazemos arte com açúcar!", detalhou.

Confira os detalhes do bolo da renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert:

Como Roberto Justus e Ana Paula Siebert se conheceram?

Vale lembrar que Ana Paula Siebert e Roberto Justus se conheceram no programa O Aprendiz, que ele apresentava. Alguns anos depois, os dois se reaproximaram e iniciaram o romance. O casamento aconteceu em 2015 e eles tiveram uma filha, Vicky, que nasceu em 2020.