Carolina Dieckmann chega a festa de Bruna Marquezine; confira o look

Carolina Dieckmann surge com produção elegante na Ilha Fiscal e explica decisão que a fez mudar de visual na noite carioca

Os convidados começaram a chegar na celebração de 30 anos da atriz Bruna Marquezine, que promete ser o evento da noite. A festa acontece na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. A it girl brasileira fechou a Ilha para receber os convidados nesta noite de sexta-feira, 15.

Carolina Dieckmann foi uma das primeiras a chegar, com um look que uniu elegância e praticidade. Para o evento, que vai reunir diversas celebridades, a atriz escolheu uma combinação de saia midi de paetês prateados, que refletia as luzes e dava um toque de glamour ao visual, combinada a uma camisa branca de corte clássico e um blazer preto estruturado.

Para arrematar, Carolina optou por meia-calça preta com detalhes em poá, sapatos scarpin de bico fino e salto médio, além de uma clutch metalizada que harmoniza com o brilho da saia. O conjunto resultou em um visual moderno e atemporal, perfeito para um evento noturno que pedia um toque festivo sem abrir mão do conforto.

No Instagram, a atriz compartilhou momentos da preparação e brincou com a escolha do figurino. Em um stories, revelou que o clima frio influenciou sua decisão: “Queria estar de vestidinho, mas o frio não deixa”.

Fotos: Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews

Festa de Bruna Marquezine movimenta a noite na Ilha Fiscal

A festa de Bruna Marquezine já está em andamento e promete seguir até o dia clarear. O evento acontece no histórico prédio da Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, e conta com produção de alto nível. O custo estimado da celebração ultrapassa R$ 1 milhão, incluindo decoração sofisticada, estrutura de som e iluminação, além de um buffet completo para os convidados.

O local foi reservado exclusivamente para a comemoração, que começou às 21h e seguirá madrugada adentro. Entre as regras divulgadas aos presentes, está a proibição do uso de celulares durante a festa para preservar a privacidade de todos, bem como um rigoroso controle de acesso. A lista de convidados reúne amigos, colegas de profissão e nomes influentes do entretenimento, moda e música.

