Carol Celico abre álbum de fotos da festa luxuosa de 1 ano do filho caçula

A influenciadora digital Carol Celico mostrou os detalhes da festa temática do filho caçula, Rafael, que completou 1 aninho

Carol Celico usou as redes sociais para compartilhar as fotos e vídeos da festa de aniversário de um ano de seu filho caçula, Rafael, fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa.

Para celebrar a data especial, o menino ganhou uma festa com o tema 'Rancho'. A decoração contou com muitos animais, móveis rústicos, plantas, flores, fenos e chapéus, além do bolo, doces e lembrancinhas personalizados.

O aniversariante usou um look seguindo a temática da festa: uma camisa branca, um macacão marrom e uma bota. Os papais e os irmãos mais velhos de Rafael, Luca, de 16 anos, e Isabella de 14, filhos da influencer com o ex-jogador Kaká, também surgiram com looks elegantes para o evento.

"Rafael's Ranch | 1 ano. Uma festa para celebrar um ano do nosso maior presente! Cercados de amor, gratidão e muitos sorrisos para celebrar a vida do Rafa", disse Celico ao mostrar os registros do evento. "Um dia repleto de emoção, significado e muito amor. Cada detalhe foi pensado com muito carinho", completou.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Carol Celico abre o coração ao comemorar o aniversário do filho caçula

Rafael, filho de Carol Celico e Eduardo Scarpa, completou um ano no último dia 15, e para comemorar a data especial, a influenciadora digital postou um vídeo mostrando alguns momentos antes e após o parto do herdeiro, além disso, recordou as comemorações dos mesversário dele e se declarou.

"Quando eu achava que já tinha vivido tudo na maternidade, fui surpreendida pelo presente mais inesperado e doce: Rafael. Seu nome, que em hebraico significa 'Deus cura', carrega exatamente o que você veio fazer aqui. E curou. Curou relações, curou formas de ver a vida, curou feridas, emoções, certezas e incertezas. Essa chegada me reinventou como mãe (...). Deus não nos dá além do que conseguimos suportar. Se Ele entrega, é porque há propósito. E a mim, Ele confiou você. ou só gratidão por ser escolhida, por Ele e pelos meus três filhos, para viver esse papel mais poderoso que é o de maternar", disse ela. Veja o post completo!

Leia também:Carol Celico posta cliques raros no aniversário da filha: 'Te amo'