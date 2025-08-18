CARAS Brasil
  Carol Castro abre álbum de fotos da festa de aniversário da filha
Carol Castro abre álbum de fotos da festa de aniversário da filha

A atriz Carol Castro encantou os seguidores ao mostrar as fotos da festa de aniversário de sua filha, Nina, que completou oito anos

Daniela Santos
por Daniela Santos
Publicado em 18/08/2025, às 20h42 - Atualizado às 21h22

Carol Castro comemora o aniversário da filha
Carol Castro comemora o aniversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram/Thalita Castanha

Carol Castro encantou os seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 18, ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário de sua filha, Nina, que completou oito anos no último dia 12. A menina é fruto de seu casamento com o violinista Felipe Prazeres

Em seu perfil oficial, a atriz mostrou os detalhes da comemoração, que teve como tema 'capivaras'. Além das fotos da aniversariante sorridente ao lado dos pais, a mamãe coruja mostrou as duas se divertindo em atividades como escalada e cama elástica. A festa também contou com um espaço de caricaturas. "Celebrando a vida da filhota: 8 anos da Nina", escreveu a famosa na legenda da publicação. 

 O post encantou os internautas, que parabenizaram a menina nos comentários. "Parabéns pra ela. Felicidades, desejo tudo de melhor na vida dela", disse uma seguidora. "Desejo sempre tudo de bom para a princesinha Nina. Que sua vida seja repleta de muitas alegrias, muito carinho, muito amor e muita saúde. Tão lindas mãe e filha", escreveu outra. "Parabéns para sua filha. Ela é linda igual à mamãe. Muitas felicidades", falou uma fã. 

No dia em que Nina completou oito anos, Carol compartilhou um vídeo com vários momentos da vida da herdeira e prestou uma bela homenagem. "8 anos de Nina e também do meu renascimento… Num parto ecológico, me tornei mãe. Ah… minha luz, meu sol, meu amor incondicional. Parabéns, filhota! Te amo muuuuito!", declarou a atriz. 

Carol Castro vive o auge após novela

Carol Castro viveu uma montanha-russa emocional na pele de Clarice em Garota do Momento, novela das seis que chegou ao fim em 27 de maio. Com uma trajetória marcada por reviravoltas, sua personagem se destacou como um dos pilares dramáticos da trama, sendo mãe biológica de Beatriz (Duda Santos) e mãe adotiva de Bia (Maisa Silva).

Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, Carol abriu o coração sobre os bastidores da reta final da novela e contou como a personagem a transformou pessoal e profissionalmente. Mais do que um fim, Clarice representou uma consagração: "Veio a Clarice para 'coroar' essa fase da minha carreira. E da vida também!".

Com cenas dramáticas e de grande complexidade emocional, Carol contou que a sequência mais desafiadora foi a que retratou a recuperação da memória de Clarice: "A da recuperação da memória foi bastante difícil. Porque começava numa sequência de muita luta interna da personagem para aceitar que toda sua vida foi uma mentira. Eu cheguei a lugares talvez nunca antes visitados. Me exigiu muita concentração, muita tensão física e emocional", revelou.

A atriz detalhou o processo criativo, destacando o uso de uma playlist exclusiva para ajudar na preparação emocional: "Precisei de músicas (tenho a playlist da Clarice – faço para todas as personagens desde 2016), de recolhimento, de trabalhar na exaustão para chegar no ponto em que cheguei", contou.

Outros momentos marcantes não faltaram: "Logo de cara, a visão da briga de Valéria com Juliano, até ver a morte dela. A discussão com Juliano para chamar a polícia. O atropelamento. Acordando no hospital sem memória, sendo internada à força numa camisa de força. Dopada num nível pesado… e as sequências finais também foram bem desafiadoras, mas eu amo!!! Se não for para me sentir desafiada, nem me chama!", disse Carol, com bom humor. Saiba mais!

