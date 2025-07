Cantora gospel Maria Marçal ganha festa luxuosa em seu aniversário de 16 anos

A cantora teen gospel Maria Marçal, conhecida por sucessos como Deserto, comemorou seus 16 anos com uma festa luxuosa no estilo princesa

A jovem Maria Marçal, cantora teen gospel conhecida por sucessos como Deserto, Uma Coisa Nova, Infinito e Então Profetiza, comemorou seus 16 anos com uma festa luxuosa no estilo princesa, na noite de sexta-feira, 18. Os registros do evento foram compartilhados nas redes sociais neste sábado, 19.

Para o dia especial, Maria usou um vestido de princesa em tom rosa claro com brilho suave. A peça tem aplicações delicadas e alças finas, além de uma saia volumosa em camadas. Já a decoração da festa contou com muitas flores em tons de rosa. Um painel iluminado com as iniciais "MM" (de Maria Marçal) também compôs o cenário.

"Ahh minha festa de 16 anos! :) A Deus seja a glória por tudo , foiii incrível, obg Jesus", escreveu a jovem ao compartilhar as fotos. Em outra publicação, ela adicionou: "Um dia especial pra mim, dia de celebrar o meu aniversário e anunciar meu lançamento 25/07. Foi uma noite inesquecível, cercada por pessoas incríveis e pela presença mais preciosa de todas: Jesus".

Quem é Maria Marçal?

Natural de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Maria Marçal viu sua carreira decolar nos últimos anos. Ela surgiu para o público em 2022, após sua interpretação de Deserto viralizar nas plataformas. Há três anos, conquistou o Prêmio de Artista Mirim do TikTok e emplacou sucessos como Deixa e Deserto na Billboard Hot 100 Brasil.

Em 2023, Maria Marçal foi indicada ao Prêmio Multishow na categoria Música Cristã do Ano. Na penúltima edição do Troféu Gerando Salvação, levou os prêmios de Artista Mirim e Feat do Ano com a canção Você Não Imagina. Já em 2024, marcou presença no Teleton, se apresentando para um público de mais de 10 milhões de telespectadores

