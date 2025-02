Caçula de Pedro Leonardo ganha festa temática de aniversário; veja as fotos

Para seus sete anos, caçula de Pedro Leonardo e de Thais Gebelein, Maria Vitória, escolhe tema de filme e encanta ao surgir com fantasia de personagem

A filha caçula de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, Maria Vitória, completou sete anos e ganhou uma festa temática especial. Em sua rede social, a mamãe da menina postou fotos do evento que montou para herdeira mais nova celebrar seu novo ciclo com alguns familiares e amigos.

Em Rio Claro, em São Paulo, eles fizeram a celebração para a garota e os detalhes inspirados na animação do filme Moana encantaram. Com balões, doces personalizados e usando a fantasia da personagem, Mavie comemorou a data em grande estilo.

"Detalhes dessa festa pra guardar na memória e neste albúm compartilhado com vocês, bora?", postou Thais os registros da festa da caçula.

Desde 2010, a influenciadora digital é casada com Pedro Leonardo. O casal tem duas meninas, Maria Sophia e Maria Vitória. Recentemente, a primogênita deu o que falar com sua beleza ao aparecer segurando o priminho José Leonardo.

Esposa de Pedro Leonardo abre o jogo sobre convivência com o sertanejo

A nora de Leonardo, Thais Gebelein, que é casada com Pedro Leonardo, abriu o jogo sobre como é conviver com o sertanejo. Alguns dias após viajar para a fazenda Talismã, a loira compartilhou em sua rede social como é ser da família do famoso.

Após receber algumas bebidas da marca do sogro, a influenciadora digital resolveu enaltecê-lo e revelou para os internautas algumas coisas que Leonardo faz melhor. Thais então brincou que a primeira delas é fazer filhos bonitos, mas que isso não está disponível para o público, já que os seis herdeiros estão comprometidos.

"Olha, uma coisa que o meu sogro, ele entrega várias coisas, né? Mas, se tem, o que ele entrega com maestria, a prioridade, o topo, do topo, são quatro coisas, porque, como eu sou nora eu preciso falar isso, vocês ficariam com três, mas eu vou falar quatro porque, primeiro é filho bonito ele faz", começou dizendo. Saiba mais aqui!

