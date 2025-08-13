Bruna Marquezine reúne famosos em encontro pré-aniversário

Bruna Marquezine surge rodeada por amigos famosos em encontro especial antes de sua festa de aniversário de 30 anos

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a noite de terça-feira, 12, na companhia de seus amigos em um encontro antes de sua festa de aniversário de 30 anos. Ela vai comemorar a nova idade em um grande evento no dia 15 de agosto. Porém, a estrela já encontrou alguns amigos famosos nesta semana.

O encontro foi registrado pelo produtor Léo Fuchs, que compartilhou foto da amiga rodeada pelos colegas. Na foto, os fãs puderam ver famosos como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette.

“Pré da Bru”, disse ele na legenda.

Bruna Marquezine vai celebrar os 30 anos em ponto turístico do RJ

A atriz Bruna Marquezine já escolheu como vai comemorar a chegada dos 30 anos de idade. Ela vai celebrar com uma festança no Rio de Janeiro.

De acordo com a jornalista Gabi Cabrini, do Fofocalizando, a estrela vai fazer uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico histórico do Rio de Janeiro. O local pode ser alugado para evento por valores que iniciam em R$ 75 mil e a pessoa precisa reservar três dias para as festas, já que deve levar em consideração a montagem e a desmontagem do evento.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e tem uma construção no estilo de castelo. O local ficou conhecido por ter sido o cenário do último baile do Império, que foi a festa que aconteceu poucos dias antes da Proclamação da República. O lugar é aberto para visitação em dias específicos e os ingressos custam cerca de R$ 60.

A Ilha Fiscal tem regras claras de uso do local. De acordo com o site Gshow, as principais regras obrigatórias são: os convidados não podem ficar desnudos; não pode usar drones; não pode ter canhão de luz por causa do aeroporto que fica próximo dali; e, o volume do som precisa ser controlado para evitar problemas no prédio histórico.

Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados. O evento está previsto para acontecer em 15 de agosto e terá 6 horas de duração.

O colunista Matheus Baldi vazou o nome de um ex-namorado dela que foi chamado para o evento e outros dois nomes que não passaram nem perto da lista. Segundo o jornalista, o ator João Guilherme foi convidado para ir ao evento. No entanto, Enzo Celulari e Neymar Jr, que também já namoraram com ela, não foram convidados para a festa.

Além disso, o colunista contou que Bruna já teria desembolsado cerca de R$ 1 milhão para a festa. O valor inclui a locação do local do evento, buffet requintado, decoração sofisticada e outros detalhes como taças, tecidos e perfumes.

Festa da infância de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine acaba de completar 30 anos de idade. Em meio à data especial, os fãs da artista resgataram imagens raras de sua festa de aniversário de 8 anos, que foi exibida na TV.

Em 2003, o aniversário de 8 anos de Bruna virou o tema de uma reportagem do extinto programa Vídeo Show, da Globo. Na época, ela era um sucesso na TV por sua atuação como Salete na novela Mulheres Apaixonadas. Com isso, o programa de TV gravou imagens na festa dela, que teve o tema de Pequena Sereia.

Nas imagens, Bruna apareceu fantasiada como a Pequena Sereia. Ela mostrou o seu bolo de aniversário temático e esbanjou fofura ao dizer que estava ansiosa para comer o doce. “Estou de olho na hora do Parabéns”, brincou.

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo