CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Bruna Marquezine reúne famosos em encontro pré-aniversário
Festas / Aniversário

Bruna Marquezine reúne famosos em encontro pré-aniversário

Bruna Marquezine surge rodeada por amigos famosos em encontro especial antes de sua festa de aniversário de 30 anos

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 10h31

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Marquezine curte encontro com os amigos
Bruna Marquezine curte encontro com os amigos - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a noite de terça-feira, 12, na companhia de seus amigos em um encontro antes de sua festa de aniversário de 30 anos. Ela vai comemorar a nova idade em um grande evento no dia 15 de agosto. Porém, a estrela já encontrou alguns amigos famosos nesta semana.

O encontro foi registrado pelo produtor Léo Fuchs, que compartilhou foto da amiga rodeada pelos colegas. Na foto, os fãs puderam ver famosos como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette.

“Pré da Bru”, disse ele na legenda.

Bruna Marquezine curte encontro com os amigos

Bruna Marquezine curte encontro com os amigos

Bruna Marquezine vai celebrar os 30 anos em ponto turístico do RJ

A atriz Bruna Marquezine já escolheu como vai comemorar a chegada dos 30 anos de idade. Ela vai celebrar com uma festança no Rio de Janeiro.

De acordo com a jornalista Gabi Cabrini, do Fofocalizando, a estrela vai fazer uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico histórico do Rio de Janeiro. O local pode ser alugado para evento por valores que iniciam em R$ 75 mil e a pessoa precisa reservar três dias para as festas, já que deve levar em consideração a montagem e a desmontagem do evento.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e tem uma construção no estilo de castelo. O local ficou conhecido por ter sido o cenário do último baile do Império, que foi a festa que aconteceu poucos dias antes da Proclamação da República. O lugar é aberto para visitação em dias específicos e os ingressos custam cerca de R$ 60.

A Ilha Fiscal tem regras claras de uso do local. De acordo com o site Gshow, as principais regras obrigatórias são: os convidados não podem ficar desnudos; não pode usar drones; não pode ter canhão de luz por causa do aeroporto que fica próximo dali; e, o volume do som precisa ser controlado para evitar problemas no prédio histórico.

Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados. O evento está previsto para acontecer em 15 de agosto e terá 6 horas de duração.

O colunista Matheus Baldi vazou o nome de um ex-namorado dela que foi chamado para o evento e outros dois nomes que não passaram nem perto da lista. Segundo o jornalista, o ator João Guilherme foi convidado para ir ao evento. No entanto, Enzo Celulari e Neymar Jr, que também já namoraram com ela, não foram convidados para a festa.

Além disso, o colunista contou que Bruna já teria desembolsado cerca de R$ 1 milhão para a festa. O valor inclui a locação do local do evento, buffet requintado, decoração sofisticada e outros detalhes como taças, tecidos e perfumes.

Festa da infância de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine acaba de completar 30 anos de idade. Em meio à data especial, os fãs da artista resgataram imagens raras de sua festa de aniversário de 8 anos, que foi exibida na TV.

Em 2003, o aniversário de 8 anos de Bruna virou o tema de uma reportagem do extinto programa Vídeo Show, da Globo. Na época, ela era um sucesso na TV por sua atuação como Salete na novela Mulheres Apaixonadas. Com isso, o programa de TV gravou imagens na festa dela, que teve o tema de Pequena Sereia.

Nas imagens, Bruna apareceu fantasiada como a Pequena Sereia. Ela mostrou o seu bolo de aniversário temático e esbanjou fofura ao dizer que estava ansiosa para comer o doce. “Estou de olho na hora do Parabéns”, brincou.

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

bruna marquezineaniversáriofesta
Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

Leia também

COMEMORAÇÃO

Bruna Marquezine - Foto: CS Eventos / Divulgação

Bruna Marquezine procura item gringo no Brasil às vésperas do festão de aniversário: ‘Alguém tem?’

Que amor!

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução/Instagram

Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja

Casamento

Bruna Marquezine exibe fotos do casamento de Giovanna e Gagliasso - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine exibe fotos do 2º casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Amor!

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso postam fotos de renovação de votos - Reprodução/Instagram

Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: veja as fotos oficiais

Especial!

Giovanna Lancellotti mostra fotos na renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti mostra momentos em renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Casamento

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine entra em 'competição' para pegar buquê em casamento

Últimas notícias

Narcisa TamborindeguySaiba quanto custa para alugar um dos apartamentos de Narcisa Tamborindeguy
Amizade de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank não é mais a mesmaSuposto motivo para afastamento de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank é revelado
Jessica Córes posa com Ju MoraesAtriz de 'Verdades secretas' posa em clima de romance com cantora baiana
Astro de História de Amor morreu aos 59 anosAtor global de História de Amor morreu aos 59 anos após três paradas cardíacas
Arlindo CruzFamília de Arlindo Cruz compartilha mensagem comovente após velório: 'Para sempre'
Deborah SeccoDeborah Secco aposta em 'ouro biológico' e especialista explica: 'Vem do próprio corpo'
Filha de Tom Cavalcante com Antonella na maternidadeFilha de Tom Cavalcante mostra a herdeira recém-nascida em fotos encantadoras
Maíra Cardi e Thiago NigroGrávida, Maíra Cardi comenta sobre nome da filha e rejeita sugestão do médico: 'Cafona'
Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram nas gravações de Êta Mundo Bom!Casamento de atores aconteceu por influência de equipe de novela; Descubra qual
Virginia faz reflexão após revelação bombásticaVirginia faz reflexão após revelação bombástica sobre reconciliação com Zé Felipe
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade