Bruna Marquezine procura item gringo no Brasil às vésperas do festão de aniversário: ‘Alguém tem?’

A atriz Bruna Marquezine já está na contagem regressiva para celebrar seus 30 anos e fez um pedido especial nas redes sociais

A atriz Bruna Marquezine já está na contagem regressiva para celebrar seus 30 anos. A comemoração será com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, ponto turístico histórico do Rio de Janeiro, no dia 15 de agosto. Nesta terça-feira, 13, ela mostrou que segue nos preparativos e fez um pedido especial nas redes sociais.

Na publicação, ela compartilhou um vídeo da modelo Mariana Veloso posando para fotos na “cabine mais famosa de Nova York” e questionou: “Alguém tem uma cabine dessa no Brasil? Com essa qualidade de imagem? Diz que sim”.

Regras da festa

A festa da artista será na Ilha Fiscal, que conta com regras rígidas para uso do espaço. Segundo o site Gshow, estão entre as principais: é proibido que convidados fiquem nus, o uso de drones não é permitido, canhões de luz são vetados por causa da proximidade com o aeroporto e o volume do som deve ser controlado para evitar danos ao prédio histórico. Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados.

Administrada pela Marinha do Brasil, a Ilha Fiscal possui uma construção em estilo de castelo e ficou famosa por ter sediado o último baile do Império, realizado poucos dias antes da Proclamação da República. O local é aberto à visitação em datas específicas, com ingressos em torno de R$ 60.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, Bruna já teria desembolsado cerca de R$ 1 milhão para a festa. O valor inclui a locação do local do evento, buffet requintado, decoração sofisticada e outros detalhes como taças, tecidos e perfumes.

