Bruna Marquezine exibe fotos do 2º casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Puro luxo! A atriz Bruna Marquezine marcou presença na cerimônia de renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso; veja fotos

A atriz Bruna Marquezine marcou presença na cerimônia de renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Casados há 15 anos, os famosos subiram ao altar pela segunda vez na tarde do último sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, interior do Rio de Janeiro.

E Bruna não guardou as lembranças só para ela! Na noite de domingo, 10, a artista dividiu com o público diversos registros de momentos especiais da cerimônia dos amigos e do festão que o casal proporcionou aos convidados.

Nas imagens compartilhadas, Bruna Marquezine mostrou detalhes de seu look. Para a ocasião marcante, a atriz elegeu um vestido longo escuro, com detalhes brilhantes, e uma jaqueta de couro na cor marrom. A famosa completou o visual com uma bolsa preta de couro e um colar, que combinou perfeitamente com a peça de roupa escolhida.

Em meio aos cliques, a artista também exibiu os noivos durante a cerimônia de casamento, rodeados dos três filhos: Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5. Os pequenos, inclusive, ficaram encarregados de conduzirem os pais até o altar.

" O segredo da vida é amar. Giovanna, Bruno, Títi, Bless e Zyan, eu amo MUITO vocês ", declarou Bruna Marquezine na legenda da publicação. Vale lembrar que a famosa entrou na 'competição' para tentar pegar o buquê da noiva, mas acabou ficando apenas com um raminho.

Veja a publicação de Bruna Marquezine:

Como foi a renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso?

Dia marcante e inesquecível para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Os atores, que estão casados há 15 anos, renovaram os votos no sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

O grande diferencial do primeiro casamento para a renovação da união foi a presença dos três filhos do casal: Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5. Os pequenos, inclusive, levaram os pais até o altar.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais por Juliette, uma das convidadas do evento, Bruno Gagliasso aparece entrando na cerimônia de braços dados com a primogênita. Esbanjando beleza e simpatia, Titi não poupou sorrisos ao ver a alegria do pai.

Já Giovanna Ewbank entrou junto com Bless e Zyan. No registro, os meninos aparecem de mãos dadas com a mãe, que também não escondeu a felicidade em ser levada ao altar pelos herdeiros; confira os registros!

