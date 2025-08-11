CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Bruna Marquezine exibe fotos do 2º casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Festas / Casamento

Bruna Marquezine exibe fotos do 2º casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Puro luxo! A atriz Bruna Marquezine marcou presença na cerimônia de renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso; veja fotos

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 08h51

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Marquezine exibe fotos do casamento de Giovanna e Gagliasso
Bruna Marquezine exibe fotos do casamento de Giovanna e Gagliasso - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Bruna Marquezine marcou presença na cerimônia de renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Casados há 15 anos, os famosos subiram ao altar pela segunda vez na tarde do último sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, interior do Rio de Janeiro.

E Bruna não guardou as lembranças só para ela! Na noite de domingo, 10, a artista dividiu com o público diversos registros de momentos especiais da cerimônia dos amigos e do festão que o casal proporcionou aos convidados.

Nas imagens compartilhadas, Bruna Marquezine mostrou detalhes de seu look. Para a ocasião marcante, a atriz elegeu um vestido longo escuro, com detalhes brilhantes, e uma jaqueta de couro na cor marrom. A famosa completou o visual com uma bolsa preta de couro e um colar, que combinou perfeitamente com a peça de roupa escolhida.

Em meio aos cliques, a artista também exibiu os noivos durante a cerimônia de casamento, rodeados dos três filhos: Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5. Os pequenos, inclusive, ficaram encarregados de conduzirem os pais até o altar.

"O segredo da vida é amar. Giovanna, Bruno, Títi, Bless e Zyan, eu amo MUITO vocês", declarou Bruna Marquezine na legenda da publicação. Vale lembrar que a famosa entrou na 'competição' para tentar pegar o buquê da noiva, mas acabou ficando apenas com um raminho.

Veja a publicação de Bruna Marquezine:

Como foi a renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso?

Dia marcante e inesquecível para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Os atores, que estão casados há 15 anos, renovaram os votos no sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

O grande diferencial do primeiro casamento para a renovação da união foi a presença dos três filhos do casal: Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5. Os pequenos, inclusive, levaram os pais até o altar.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais por Juliette, uma das convidadas do evento, Bruno Gagliasso aparece entrando na cerimônia de braços dados com a primogênita. Esbanjando beleza e simpatia, Titi não poupou sorrisos ao ver a alegria do pai.

Já Giovanna Ewbank entrou junto com Bless e Zyan. No registro, os meninos aparecem de mãos dadas com a mãe, que também não escondeu a felicidade em ser levada ao altar pelos herdeiros; confira os registros!

Leia também: Giovanna Lancellotti mostra momentos em renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

bruno gagliassoGiovanna Ewbankbruna marquezine
Bruno Gagliasso Bruno Gagliasso   Giovanna Ewbank Giovanna Ewbank  Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

Leia também

Amor!

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso postam fotos de renovação de votos - Reprodução/Instagram

Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: veja as fotos oficiais

Especial!

Giovanna Lancellotti mostra fotos na renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti mostra momentos em renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Casamento

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine entra em 'competição' para pegar buquê em casamento

Renovação de votos

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Veja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos em 2º casamento

Casamento

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Filha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank

Parabéns

Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio

Camilla Camargo celebra o aniversário de 6 anos do filho, Joaquim

Últimas notícias

Bruna Marquezine exibe fotos do casamento de Giovanna e GagliassoBruna Marquezine exibe fotos do 2º casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Arlindo Cruz e Flora CruzFilha de Arlindo Cruz fala sobre sepultamento no Dia dos Pais: 'Último juntos'
César Tralli com irmã, GabrielaCésar Tralli relembra cuidados com a irmã, Gabriela, que faleceu aos 40 anos: 'Precisei'
Sandra Gadelha se reúne com Gilberto GilMãe de Preta Gil se reúne com a família de Gilberto Gil em data especial
Maíra Cardi e SophiaMaíra Cardi fica doente após a filha passar por cirurgia: 'Para piorar'
Pedro Leonardo e LeonardoFilho de Leonardo lamenta ausência no Dia dos Pais com o cantor: 'Uma pena'
Gilberto Gil no FantásticoGilberto Gil fala da morte da filha Preta Gil: ‘Foi muito duro’
Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casaBolo personalizado e mais: Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa
Poliana Rocha se pronuncia após vídeo de Margareth SerrãoPoliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia: 'Respeito'
Jéssica Beatriz reage ao ver vídeo da mãe de VirginiaJéssica Beatriz defende Zé Felipe após vídeo da mãe de Virginia: 'Pai é pai'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade