  2. Bruna Marquezine entra em 'competição' para pegar buquê em casamento
Festas / Casamento

Bruna Marquezine entra em 'competição' para pegar buquê em casamento

Bruna Marquezine tentou pegar o buquê de noiva de Giovanna Ewbank em cerimônia de renovação de votos da atriz com Bruno Gagliasso; veja vídeo

Publicado em 10/08/2025, às 10h03

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Bruna Marquezine marcou presença na cerimônia de renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Casados há 15 anos, os famosos subiram ao altar pela segunda vez na tarde de sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, interior do Rio de Janeiro.

Marquezine, que provou mais uma vez ser gente como a gente, tentou segurar o buquê da noiva. A atriz, no entanto, conseguiu pegar apenas um raminho. Em um vídeo publicado por Hugo Gloss, é possível perceber que a famosa quase conquistou o ramo de arruda, mas outro convidado acabou segurando a maior parte.

"Muita sorte, prosperidade e um amor: é isso que nós (e a Bruna Marquezine) queremos. Mas, pelo visto, não vai ser dessa vez. A atriz tentou pegar o buquê do casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, mas só ficou com um raminho. Será que dá para dividir a sorte? (risos)", brincou o colunista na legenda da postagem.

Vale lembrar que Bruna Marquezine também entrou na 'competição' para tentar pegar o buquê de Giovanna Lancellotti, em junho deste ano. Porém, apesar da empolgação, a artista não conseguiu segurar as flores, que acabou caindo nas mãos de outro convidado do casamento.

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Dia marcante e inesquecível para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Os atores, que estão casados há 15 anos, renovaram os votos no sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

O grande diferencial do primeiro casamento para a renovação da união foi a presença dos três filhos do casal: Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5. Os pequenos, inclusive, ficaram encarregados de levar os pais até o altar.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais por Juliette, uma das convidadas do evento, Bruno Gagliasso aparece entrando na cerimônia de braços dados com a primogênita. Esbanjando beleza e simpatia, Titi não poupou sorrisos ao ver a alegria do pai.

Já Giovanna Ewbank entrou junto com Bless e Zyan. No registro, os meninos aparecem de mãos dadas com a mãe, que também não escondeu a felicidade em ser levada ao altar pelos herdeiros; confira os registros!

Leia também: Giovanna Ewbank revela se planeja lua de mel com Bruno Gagliasso após renovação de votos

