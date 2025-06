Bruna Marquezine e João Guilherme marcam presença em casamento de Giovanna Lancellotti

Ex-casal, Bruna Marquezine e João Guilherme prestigiaram o segundo casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David; veja fotos

Os atores Bruna Marquezine e João Guilherme fazem parte da lista de famosos que marcaram presença na segunda cerimônia de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, realizada na noite deste sábado, 28, em uma fazenda no interior de São Paulo.

Para prestigiar a união dos noivos, Bruna apostou em um vestido de cor clara com uma fenda na perna e um echarpe off white. Para completar o look, a artista escolheu um óculos escuro e joias na cor prata.

João, por sua vez, estava com um terno clássico marrom, gravata e uma camisa listrada. Assim como Marquezine, o filho do cantor Leonardo também chegou de óculos escuro no local. De acordo com o site ‘Quem’, os dois teriam viajado até o interior no mesmo carro, junto com Sasha Meneghel e João Lucas, marido da modelo.

Vale lembrar que João Guilherme e Bruna Marquezine terminaram o namoro em fevereiro deste ano, pouco tempo depois da festa de aniversário do ator realizada na Fazenda Talismã, de Leonardo.

Entre o time de famosos que marcaram presença no segundo casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, também estão Sabrina Sato e o marido Nicolas Prattes, Ronaldo Fenômeno e a esposa Celina Locks, Francisco Gil, Lucas Guedez, Cintia Dicker e Pedro Scooby, Fernanda Paes Leme, Maisa Silva, Thais Fersoza e Michel Teló.

Bruna Marquezine - Foto: Roberto Filho / Brazil News

João Guilherme - Foto: Roberto Filho / Brazil News

João Lucas e Sasha Meneghel - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Bruna Marquezine abre o jogo sobre relacionamentos

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, que recentemente terminou um relacionamento, refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos. A declaração foi feita durante sua participação no desfile da Mondepars, ao prestigiar sua amiga Sasha Meneghel, de 26 anos.

"Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour.

