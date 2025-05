Bolo de R$ 48 mil de Roberto Justus e Ana Paula não é servido na festa

Na renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula, bolo de 10 andares não é servido na festa, diz confeiteira; saiba os detalhes!

A renovação de votos de Ana Paula Siebert, de 37 anos, e Roberto Justus, de 70 anos, foi marcada por uma grande celebração, com shows de artistas e muitas comemorações. No entanto, o que mais chamou a atenção foi o bolo criado pela confeiteira Mariana Junqueira, que aparentemente não foi servido durante a festa.

Em suas redes sociais, Mariana revelou que o bolo foi especialmente criado para a renovação de votos, levando em conta as preferências do empresário e da modelo. "Nós fizemos degustação de bolos com a Ana porque toda festa envolvendo o Roberto tem o bolo de bem-casado. É o sabor que ele adora. Mas, na degustação, a Ana se apaixonou pelo bolo de nozes com baba de moça. Ela disse: 'Não posso desagradar o Roberto'. Então, o que fizemos? O bolo dele de bem-casado e o da noiva de nozes com baba de moça. Esses bolos foram servidos? Acho que não, eu não vi" , apontou.

"Não sei porque não foi cortado nem servido. Tinha bolo para servir todo mundo. O bolo da noiva tinha até uma calda a parte para servir junto, que era de baba de moça. Mas confesso que nem setei a mesa, sentei para comer super rápido, porque queria ver os shows, beber... As atrações todas da festa eram de responsabilidade do Roberto e ele mandou bem. Eu só queria ficar na pista dançando. As bebidas eram boas também. Foi muito bom", acrescentou.

A confeiteira optou por não divulgar o valor exato do bolo por motivos de sigilo, mas fez uma estimativa do custo do projeto. "Por questões de sigilo e confidencialidade junto aos nossos clientes, nós não podemos divulgar valores. No entanto, para projetos especiais semelhantes a esse, que demandam mais de 50 horas de cada profissional envolvido, e neste trabalho foram cinco profissionais, o valor ficaria em torno entre R$ 38 mil a R$ 48 mil . Vai depender de alguns fatores para definir o valor exato", contou à Quem.

A renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula contou com um bolo de R$ 48 mil - Foto: Reprodução/Instagram

Qual foi a opinião de Ana Paula Siebert sobre o bolo?

A modelo Ana Paula Siebert usou suas redes sociais para enaltecer o trabalho de Mariana Junqueira e compartilhar detalhes sobre o bolo. "Eu falei 'Mari, quero um bolo diferente de tudo o que você já fez', e é impressionante porque ela sempre consegue se superar. Este bolo tem dez andares, um por ano, um pedido do Roberto, e tem galhos. Foi montado aqui porque não tem como vir pronto”, disse.

"É inacreditável! Uma obra de arte. Do nosso primeiro casamento ela fez também, há dez anos, e foi muito lindo. Este daqui não tem explicação. Um sonho!", completou.

Leia também: Rafaella Justus divide foto especial com pai e o padrasto: 'Amo esses dois'