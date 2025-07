Biel e Tays Reis mostram detalhes da festa temática de 3 anos da filha

Após celebração improvisada no Chile, a filha de Biel e Tays Reis comemorou o aniversário de 3 anos em um festão temático; veja vídeo

Filha dos cantores Biel e Tays Reis, Pietra comemorou a chegada de seus 3 anos em grande estilo! A pequena, que ganhou uma festinha improvisada no Chile durante viagem recente da família, festejou oficialmente o aniversário em um evento temático no último fim de semana.

Por meio das redes sociais, os papais corujas compartilharam detalhes da festa da herdeira, que contou com o tema do desenho infantil Skye. No registro, é possível notar a decoração caprichada com diversos balões coloridos, bonecos dos personagens da animação, mesa de doces e lembrancinhas personalizadas com o nome da aniversariante.

As crianças ainda tiveram a oportunidade de brincar com atividades educativas, com direito a participação de Pietra. Para fechar o dia especial com chave de ouro, alguns personagens do desenho apareceram para animar os pequenos.

" A alegria deles quando a patrulha apareceu. 3 anos de pepeu e não podia ser diferente, né? Mamãe ama caprichar e a Skye tá com tudo, o match perfeito pra uma tarde/noite memorável! ", escreveu Tays Reis na legenda da publicação.

Confira o vídeo do aniversário da filha de Biel e Tays Reis:

O sucesso da filha de Biel nas redes sociais

Atualmente com 3 anos de idade, Pietra, filha dos cantores Biel e Tays Reis, já é sucesso nas redes sociais, só no Instagram ela acumula mais de 550 mil seguidores. Em entrevista à CARAS Brasil, cedida em 2024, o artista se derreteu ao falar da herdeira.

Em nova fase de sua carreira, Biel não esconde de ninguém que também se encontrou como influenciador digital, mas não é só ele quem bomba nas redes sociais, sua filha, Pietra, também tem encantado nos ambientes digitais. O artista, inclusive, revelou que está feliz com o engajamento de sua herdeira.

Apesar do sucesso, o cantor reforçou que ela não é obrigada a gravar os conteúdos e, na verdade, a família faz de uma maneira muito natural para compartilhar com os seguidores o amor dessa relação; confira o bate-papo completo!

