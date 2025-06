Bia Miranda celebra aniversário de 1 ano do filho com festão sem DJ Buarque

Bia Miranda organizou uma festa temática para comemorar o primeiro ano de vida do filho, Kaleb, fruto da antiga relação com Buarque

Bia Miranda comemorou o primeiro ano de vida do filho, Kaleb, em grande estilo! A ex-A Fazenda organizou um festão na tarde de quinta-feira, 5, dia oficial do aniversário do pequeno, com o tema do longa metragem infantil 'Toy Story'.

Por meio das redes sociais, Bia compartilhou com o público alguns registros do momento especial celebrado ao lado de amigos. O evento aconteceu em um buffet e contou com uma decoração caprichada repleta de balões coloridos, personagens da animação, brincadeira para os convidados e até alguns animais.

Esbanjando fofura, o aniversariante surgiu fantasiado com as roupas do personagem Xerife Woody, enquanto Bia Miranda se vestiu de Jessie. Nas imagens compartilhadas pela influenciadora digital, é possível notar a ausência de DJ Buarque, pai de Kaleb.

O músico, inclusive, não publicou nada em seu perfil referente a festa realizada por Bia. Atualmente, a ex-A Fazenda vive um relacionamento com Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, com quem tem uma filha, Maysha, de 1 mês de vida. O companheiro da famosa também estava presente na festa do enteado.

Confira as fotos do aniversário de Kaleb:

Aniversário de 1 ano de Kaleb, filho de Bia Miranda - Reprodução/Instagram

Aniversário de 1 ano de Kaleb, filho de Bia Miranda - Reprodução/Instagram

DJ Buarque faz homenagem ao filho

Na manhã de quinta-feira, 5, DJ Buarque, que estava em contagem regressiva para a chegada do primeiro ano de vida de Kaleb, publicou uma sequência de fotos ao lado do pequeno, registradas em diversos momentos especiais e divertidos entre pai e filho. Na legenda, o músico ressaltou o quanto ama o bebê.

"CHEGOU O DIA, 00:00 EM PONTO! Hoje celebramos o primeiro ano de vida do meu maior presente, Kaleb Buarque. Há exatamente um ano, Deus me deu a honra e o privilégio de ser pai desse serzinho tão especial. Desde o seu primeiro choro, tudo mudou. O mundo ficou mais colorido, os dias mais intensos e o amor como nunca senti na vida. Em cada olhar seu, eu vejo pureza e sua alegria de viver. Acompanhar seu crescimento é o maior presente que a vida me deu", iniciou Buarque; confira mais detalhes!

