Equipe de Virginia e Zé Felipe diz se funcionários da festa pagam para comer

A assessoria do ex-casal, a influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe, desvenda boato sobre o evento de aniversário de Maria Alice nesta segunda-feira, 4

Nesta segunda-feira, 2, acontece em Goiânia, Goiás, a festa de aniversário da filha da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, que completou quatro anos na última sexta-feira, 30 . Apesar do momento de celebração, de acordo com uma repórter da Leo Dias TV, uma questão envolvendo os colaboradores da festa da menina repercutiu na web: a de que funcionários do eventos deveriam pagar R$ 150 para terem acesso às comidas do evento.

“Deixa eu te contar um detalhe. Para esses funcionários aqui, quem estiver trabalhando mas quiser comer do buffet tem que pagar R$ 150”, declarou Jussara Ávila.

Assessoria do ex-casal se pronuncia

A assessoria do ex-casal, Virginia e Zé Felipe, declarou à reportagem do site hugogloss.com a respeito da informação dada pela repórter:

“Zé Felipe e Virgínia desconhecem tal informação, inclusive jamais colocariam essa condição. São vários fornecedores e cada um comanda sua equipe sem interferência dos donos da festa”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia e Zé Felipe adotam regra para festa de 4 anos da filha

No envento de aniversário de Maria Alice, o influencer Lucas Guedez, amigo do ex-casal, revelou uma regra que foi adotada para a celebração.

Em stories publicados no perfil do Instagram de Lucas, ele contou que o uso de celulares está proibido durante a festa: "Vamos sumir, porque a festa esse ano é proibido celular. É para todo mundo aproveitar", disse na entrada do evento.

Recém-separados, Virginia e Zé Felipe foram fotografados chegando juntos à festa de aniversário da filha, Maria Alice. Depois, os dois apareceram juntos em um vídeo. No registro, o ex-marido da empresária deu uma cápsula diretamente na boca dela.

Leia também: Filhas de Virginia e Zé Felipe causam "confusão" em festa de aniversário