Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Após o 'bolo' de manga, filho de Carolina Dieckmmann ganha bolo comum
Festas / Celebração

Após o 'bolo' de manga, filho de Carolina Dieckmmann ganha bolo comum

A atriz Carolina Dieckmann mostra as fotos da nova festa de aniversário do filho caçula, José, que acaba de completar 18 anos

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 16/08/2025, às 20h45

Carolina Dieckmmann e José
Carolina Dieckmmann e José - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Carolina Dieckmmann fez uma nova celebração de aniversário para seu filho caçula, José, fruto do casamento com Tiago Worcman. O rapaz completou a nova idade nesta semana e deu o que falar na internet ao ganhar uma manga de aniversário. Ao invés do bolo tradicional, ele soprou a vela em uma manga.

O assunto deu o que falar na internet e a mãe até saiu em defesa do filho, que não come doce há alguns anos. Porém, ele ganhou um bolo de aniversário comum neste sábado.

Nas novas fotos, José apareceu em uma celebração com amigos e soprando as velas em um bolo tradicional. “Ah filho… 18! Não consigo parar de sentir, como diz a música… Muito amor por tudo”, disse a mãe coruja na legenda do álbum nas redes sociais.

O 'bolo' de manga

A atriz Carolina Dieckmmann e o marido, Tiago Worcman, comemoraram o aniversário de 18 anos do filho José Worcman nesta quinta-feira, 14, com um jantar especial. E a hora dos parabéns do jovem chamou a atenção por ele ter aparecido com uma manga com uma vela.

A loira então postou o registro contando que o herdeiro não come açúcar, por conta disso, ela acabou recebendo várias críticas na internet. Algumas pessoas questionaram o motivo do garoto não ingerir o alimento e também o por que da mãe não ter providenciado um bolo sem açúcar. Foi então que Carolina Dieckmmann resolveu se pronunciar nesta sexta-feia, 15, em seus stories.

"O José parou de comer açúcar aos 13 anos porque ele queria ser jogador de futebol e, nas palestras que tinha na escola dele, falavam muito sobre alimentação, sobre o quanto que a alimentação poderia melhorar ou piorar a performance de um atleta. Por causa disso, ele resolveu cortar o açúcar da vida dele e ele não come açúcar desde então e ele não come coisas processadas, adoçantes, bolos, ele não come nada disso, ele ama fruta. Manga é a fruta favorita dele", explicou.

Por fim, ela concluiu rebatendo as críticas: "Então gente, a manga com a vela em cima foi a melhor coisa que ele poderia ter ganhado de aniversário, porque ele não só não gosta de bolos e doces e essas coisas, nem os que são adoçados com outras coisas, como ele ama fruta e ama manga, é a fruta favorita dele. Então, número um, José está super feliz com o bolo de manga dele e não tem nenhum motivo para ninguém atacar nem ele nem eu porque o menino não come açúcar".

Carolina Dieckmmann rebate críticas sobre o 'bolo' do filho
Carolina Dieckmmann rebate críticas sobre o 'bolo' do filho - Foto: Reprodução/Instagram
Filho de Carolina Dieckmmann completou 18 anos - Reprodução/Instagram
Filho de Carolina Dieckmmann completou 18 anos - Reprodução/Instagram

